La Comisión Europea evita señalar culpables en el accidente de Adamuz y pone a disposición de España medios para la investigación

La Comisión Europea evita señalar responsables en el accidente ferroviario de Adamuz, que causó el pasado mes de enero el fallecimiento de 46 personas tras la colisión de dos trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla. El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha apuntado que la investigación todavía "sigue su curso" y que "es demasiado pronto para sacar conclusiones".

Durante su intervención inicial en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, Tzitzikostas recordó que desde la Comisión Europea se ha "presionado" a España en los últimos años para que implementen mejoras sistemáticas el sistema ferroviario, que "se han conseguido", especialmente en las autoridades responsables de seguridad ferroviaria.

El comisario europeo apuntó también que, "a petición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) —independiente pero integrada dentro del Ministerio de Transportes—, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) está haciendo seguimiento para garantizar independencia y respeto pleno normas europeas". "Tenemos un compromiso claro de las partes implicadas", añadió.

Noticias relacionadas

(Próxima ampliación)