Montero descarta un cambio en la regla de gasto de las autonomías para flexibilizar el acceso al superávit

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este miércoles cualquier cambio en la regla de gasto público que aplica a las comunidades autónomas para flexibilizar el acceso de los territorios al superávit que generan.

La petición de dicha modificación había sido registrada por el senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomeram, planteada a la vicepresidenta en la Comisión de Hacienda del Senado. Más concretamente, el senador ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se produzca una flexibilización de la regla de gasto para aquellas administraciones de las CCAA que, como Canarias, disfrutan de una situación financiera saneada y con un bajo nivel de endeudamiento.

Así, Montero ha argumentado que el Gobierno "puede estar abierto a que haya situaciones en las que las comunidades utilicen sus remanentes del Presupuesto para determinadas inversiones", pero ha terminado descartando la modificación en sí misma de la definición de los parámetros fiscales dictados en los reglamentos europeos y en la Ley de Estabilidad Financiera.

"Ni corresponde al Gobierno de España ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando", ha argumentado durante su comparecencia.

Asimismo, la titular de Hacienda ha sostenido que el interés de la regla de gasto consiste en que exista una coherencia, y no haya un riesgo o tentación de que algunos gobiernos "en su coyuntura, se endeuden o hipotequen a generaciones de una manera que se considere que no haga sostenible ese gasto mantenido en el tiempo".

Además, Montero ha defendido que las reglas fiscales permanecieron suspendidas durante cuatro ejercicios con motivo de la pandemia. "Las Administraciones Públicas habían podido utilizar el superávit acumulado sin ninguna cortapisa ni requerimiento por parte del destino al que se asignaba. Esto ha permitido que gran parte de las Administraciones Territoriales pongan en marcha gran parte de los proyectos que no podrían haberse realizado con esta coyuntura", ha argumentado.

En otro orden, la ministra ha recordado que dentro del nuevo marco avalado por la Comisión Europea, "la regla de gasto es la que adquiere mayor importancia, y los objetivos de déficit no tienen tanto interés para Bruselas". Asimismo, ha afirmado que la única diferencia es que "la regla de gasto limita antes cuando se está más cerca del equilibrio presupuestario y el objetivo de déficit limita antes cuando se está muy alejado del equilibrio".

Por último, la ministra ha expuesto que mediante un decreto ley en 2025, con las reglas fiscales ya vigentes, se aprobó utilizar el superávit para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles hasta 2027.