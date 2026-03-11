datos del: 11/03/2026 8:15:15 ¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy miércoles?

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 0,980€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta de Tenerife situada en el municipio de Adeje con un precio de 0,999€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 0,990€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 0,990€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta del municipio de Adeje.

Hoy miércoles 11 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,115€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,150€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,115€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,150€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 11 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo a la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL para llenar el tanque por 0,980€ el litro. Otra opción sería ir hasta Adeje, a Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde la estación de TGAS-TU TRÉBOL ofrece la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo, donde sale a 0,990€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Adeje, estación de TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde se puede encontrar el gasoil a 0,990€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,359€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,395€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,425€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Garafía, Carretera LP-1 cruce San Antonio del Monte, la estación de servicio TGAS GARAFÍA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,450€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 11 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,315€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,355€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,435€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,525€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 11 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,405€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,485€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,705€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,705€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,605€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,635€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 11 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,465€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Avenida de Colón, donde la estación de SAN SEBASTIAN ofrece la Gasolina 95 a 1,495€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,475€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde se puede encontrar el gasoil a 1,525€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este miércoles 11 de marzo está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 0,990€ el litro de diésel en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación DISA HOGAR TAXISTA a 1,259€ el litro de Gasóleo A en Calle Panamá.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,115€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,210€ el litro.

La estación TGAS-TU TRÉBOL es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Polígono Industrial El Mayorazgo, a 0,980€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,180€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,259€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera PCAN también ofrece la Gasolina 98 a 1,274€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,154€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,155€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

La estación PCAN del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Avenida Los Menceyes, 223 ofrece hoy, miércoles 11 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,155€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/03/2026 8:15:15]