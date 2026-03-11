Confirmado por el TSJC: un trabajador de Tenerife es despedido por faltar varios días a su empleo

Muchos trabajadores creen que faltar unos días al trabajo no tiene consecuencias, pero están lejos de la realidad. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la decisión de despedir de forma procedente a un empleado que no acudió a su puesto durante siete días consecutivos, lo que abre la puerta a futuras sentencias similares en las islas.

El abogado laboralista Nacho de la Calzada, de Un Tío Legal, ha compartido el caso real de un trabajador de la hostelería despedido tras faltar tres días consecutivos al trabajo. El empleado no presentó ninguna justificación por su ausencia prolongada, lo que llevó a la empresa a tomar la decisión de prescindir de sus servicios. El afectado llevó el caso a la justicia, pero finalmente el tribunal dio la razón a la compañía.

Los trabajadores deberían tener en cuenta estas ausencias

La resolución, recogida en la Sentencia 589/2025, del 16 de julio de 2025, deja muy claro que faltar varios días al trabajo sin avisar puede tener consecuencias graves.

Sin embargo, también refleja que una empresa no puede dar de baja a un empleado por abandono del puesto sin tramitar antes un despido disciplinario. Esta resolución marca el camino a futuras sentencias de casos que ocurren a diario en todo el país.

Además, establece lo que no debe hacer la empresa en estos casos, en los que puede llegar a tener que readmitir al empleado, por no tramitar el despido correctamente.

Así fue el caso real

El conflicto se originó en Tenerife y afectó a un ayudante de camarero que llevaba trabajando desde junio de 2019 en la empresa. En junio de 2023 dejó de acudir a su puesto durante siete días sin justificar su ausencia. La sentencia recoge que el trabajador faltó los siguientes días: 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de junio.

El afectado ha sido un trabajador de la hostelería / EUROPA PRESS / Europa Press

Ante esta situación, la empresa envió un burofax en el que le daba 24 horas para reincorporarse o explicar su ausencia. Sin embargo, cometió un error clave, no esperó ese plazo y lo dio de baja en la Seguridad Social el mismo día, considerándolo una baja voluntaria. El trabajador respondió presentando una papeleta de conciliación y posteriormente una demanda por despido.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la sentencia del juzgado de lo social y concluyó que no existía una dimisión del trabajador. "El hecho de ausentarse, aunque sean siete días, no es motivo suficiente para entender que el trabajador quiere dejar el trabajo", explica Nacho.

Los jueces consideran que faltar al trabajo puede ser un incumplimiento laboral, pero no necesariamente una decisión de romper la relación laboral. Por ese motivo, la empresa debería haber seguido otro procedimiento.

Según la sentencia, cuando un trabajador deja de acudir al trabajo durante varios días sin justificarlo, la empresa debe seguir estos pasos:

Pedir explicaciones al trabajador.

Darle un plazo razonable para responder.

Si no hay justificación, tramitar un despido disciplinario por faltas de asistencia.

Esto se basa en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que permite despedir por faltas repetidas e injustificadas al trabajo. Lo que no puede hacer la empresa es echar directamente que el trabajador ha dimitido, porque como consecuencia de esto, la empresa tiene dos opciones: o readmitir al trabajador en su puesto, o pagar una indemnización de más de 3.000 euros. Además, deberá abonar salarios pendientes y asumir las costas del proceso judicial.