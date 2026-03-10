Repsol planea invertir 10.000 millones de euros hasta 2028, más de la mitad en España y Portugal

Repsol planea invertir entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028, según la actualización de su estrategia anunciado en 2024, con un 55% destinado a España y Portugal y un 34%, a Estados Unidos. La petrolera pondrá en marcha un plan "selectivo" de inversiones enfocadas en proyectos ya aprobados por la compañía, según ha anunciado este martes en el marco de su 'Capital Markets Day'.

Esta actualización de sus cifras para el periodo 2026-2028 se ha relizado al margen de la situación actual derivada del conflicto de Oriente Medio que ha disparado la volatilidad de los precios de la energía, especialmente del petróleo que sobrepasó el lunes el umbral de 100 dólares por barril en la apertura del mercado y al cierre cayó por debajo de esta cifra.

La compañía, que mantiene sus prioridades estratégicas intactas (solidez financiera, disciplina inversora y mejora de la retribución al accionista) sitúa la retribución al accionista entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo en el periodo, incluyendo dividendos y recompra de acciones. Siendo el flujo de caja previsto de 6.500 millones, la petrolera distribuirá 3.600 millones de euros en dividendo en efectivo hasta 2028.