El petróleo se relaja y cae a 93 dólares por las posibles medidas para evitar cortes de suministro

El precio del petróleo ha amanecido con caídas pronunciadas este martes, después del fuerte repunte registrado el lunes, cuando el barril de Brent llegó a rozar los 117 dólares en el pico de la sesión por la escalada de tensiones en Oriente Próximo. En las primeras horas de la jornada, los futuros del Brent cotizan en torno a los 93-94 dólares por barril, mientras que los del crudo estadounidense WTI rondan los 90 dólares, lo que supone caídas cercanas al 6% respecto al cierre de la sesión anterior.

A pesar de los descensos, Amin Nasser, CEO de Aramco, la mayor compañía petrolera exportadora del mundo, ha alertado este martes de que habría “consecuencias catastróficas” para los mercados petroleros globales si la guerra con Irán continúa interrumpiendo el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz. Una interrupción, dice, que no solo ha afectado a los sectores naviero y de seguros, sino que también amenaza con provocar efectos dominó drásticos en industrias como la aviación, la agricultura, la automoción y otros sectores, según explicó el consejero delegado en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Trump adelanta un posible fin de la guerra

La moderación en los precios llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el conflicto con Irán podría terminar pronto y avanzara posibles medidas para compensar las interrupciones en el suministro de crudo. Sin embargo, siguen lejos de los 72 dólares de antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Trump calificó las recientes subidas del petróleo como “un precio muy pequeño a pagar por la paz”, y aseguró que los precios “caerán rápidamente” una vez se neutralice la amenaza nuclear iraní mediante la operación militar denominada “Operation Epic Fury”. El presidente hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en su club de golf de Trump National Doral Miami, en Doral, Florida, donde aseguró que la guerra terminará “muy pronto”. Preguntado sobre si podría ocurrir esta misma semana, respondió: “No”.

Horas antes, en una entrevista con CBS, había afirmado que la contienda estaba “prácticamente completada”, aunque posteriormente matizó esas palabras al señalar que “es algo que podría decir alguna gente”. Además, en su red social Truth Social, amenazó diciendo que "si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora",

Además, Trump planteó la posibilidad de permitir algunas exenciones en las ventas de petróleo de países sancionados, especialmente Rusia, con el objetivo de aliviar las tensiones en el suministro global. De hecho, la semana pasada Washington permitió a India comprar petróleo ruso durante al menos un mes, según varios reportes.

El crudo llegó a rozar los 120 dólares

El lunes, los precios del petróleo registraron fuertes oscilaciones tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo. En un primer momento, el barril llegó a rozar los 120 dólares después de que fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaran varias instalaciones energéticas en Irán. Teherán respondió con ataques contra infraestructuras petroleras en distintos países de la región y contra barcos que transitaban por el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula alrededor del 20% del suministro mundial de crudo.

La amenaza sobre esta ruta clave para el comercio energético fue uno de los factores que disparó la volatilidad en los mercados petroleros durante las últimas horas. Aunque Irán no ha bloqueado físicamente el paso por el estrecho, las advertencias de altos cargos iraníes y el temor de las compañías navieras y petroleras a sufrir ataques han provocado que decenas de buques queden retenidos en puertos de la región.

Aramco alerta de consecuencias por el cierre de Ormuz

Por ello, aunque este martes los precios se moderan tras varios anuncios políticos, el riesgo sigue presente para el sector energético. El consejero delegado de Saudi Aramco, Amin Nasser, advirtió de que las reservas mundiales de petróleo se encuentran en su nivel más bajo de los últimos cinco años y alertó de que la crisis podría provocar una reducción aún más rápida de las existencias. “Habría consecuencias catastróficas para los mercados mundiales del petróleo, y cuanto más se prolongue la interrupción, más graves serán las consecuencias para la economía global”, afirmó.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró este martes que no permitirá que “ni un litro de petróleo” salga de Oriente Próximo si continúan los ataques de Estados Unidos e Israel. Estas declaraciones llevaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a advertir de que Washington respondería con mucha más fuerza si Irán bloquea las exportaciones desde esta región clave para la producción energética mundial.

Los líderes del G7 volverán a reunirse

Por su parte, los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense CNBC.

La reunión de los ministros de Energía tendrá así lugar un día después del encuentro virtual mantenido por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva. En este sentido, una de las fuentes indicó que Estados Unidos considera apropiada la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, lo que representa entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles de la reserva. En este contexto, las Bolsas europeas apuntan a subidas en la apertura de este martes, superiores al 1%.