El Gobierno de Canarias confirma estos requisitos para acceder a una vivienda pública en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Acceder a una vivienda pública en la provincia de Santa Cruz de Tenerife será más fácil a partir de ahora. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha anunciado un nuevo sistema de adjudicación que será "más justo y más objetivo". Con este cambio, los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos podrán optar con mayor facilidad a una vivienda protegida del Gobierno de Canarias.

A partir de ahora, no todos los ciudadanos podrán acceder al proceso de solicitud de estas viviendas. Entre los principales requisitos se encuentra acreditar una residencia continuada en Canarias y no superar un determinado límite de ingresos, con el objetivo de que las viviendas públicas lleguen realmente a los residentes que más lo necesitan, reforzando y priorizando a quienes tienen mayor arraigo en las islas y a las personas que realmente se encuentran en situaciones de mayor dificultad para acceder a una vivienda.

Europa Press

Con el nuevo sistema, el Gobierno de Canarias quiere "garantizar el arraigo y que la vivienda pública sea para los que viven aquí", aseguraba Pablo Rodríguez. Eso sí, ten en cuenta que debes estar registrado en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.

El requisito de residencia: 12 años ininterrumpidos viviendo en Canarias

Uno de los cambios más relevantes afecta al tiempo que una persona debe haber vivido en Canarias para poder solicitar una vivienda pública. La normativa establece que los solicitantes deberán acreditar al menos 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 años de residencia si no han sido consecutivos.

Además, se introduce un segundo requisito relacionado con el municipio donde se construya la promoción de viviendas. El solicitante deberá demostrar que trabaja o reside al menos cinco años ininterrumpidos en el municipio donde se encuentra la vivienda solicitada.

Requisitos principales para pedir una vivienda en Canarias / El Día / Gobierno de Canarias

Este requisito busca dar prioridad a los vecinos de la zona en la que se construyen las promociones. También existe una excepción importante destinada a las víctimas de violencia de género que hayan tenido que abandonar su localidad por motivos de seguridad, que no tendrán que cumplir ese requisito municipal.

Límites de ingresos para acceder a las viviendas

El acceso a las viviendas públicas en Canarias también está condicionado al nivel de ingresos de la unidad familiar. Los límites se calculan en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza como referencia en numerosas ayudas públicas. Las condiciones generales son:

Para viviendas en alquiler: Los ingresos familiares no pueden superar 1,5 veces el IPREM .

Los ingresos familiares no pueden superar . Para viviendas en régimen de venta: El límite se sitúa en 2,5 veces el IPREM.

Además, el sistema tiene en cuenta lo que se denominan ingresos ponderados, lo que significa que se aplican coeficientes según el número de miembros de la familia o la presencia de personas con discapacidad.

Se exige necesidad real de vivienda

Otro de los requisitos básicos que pide la consejería de vivienda es no disponer de otra vivienda en propiedad. Sin embargo, la normativa contempla algunas situaciones en las que sí se puede acceder a una vivienda pública aunque exista una propiedad a nombre de alguno de los miembros de la familia como:

Tener una vivienda declarada en ruina o sin condiciones de habitabilidad .

. Situaciones de hacinamiento , cuando el número de personas supera la capacidad de la casa.

, cuando el número de personas supera la capacidad de la casa. Haber perdido el uso de la vivienda tras un divorcio o separación .

. Ser propietario solo de una parte de una vivienda heredada sin poder utilizarla.

Adiós al sorteo, las viviendas se asignarán por puntos

Otra de las grandes novedades que afectan a los ciudadanos que de verdad necesitan una casa es la desaparición del sistema de sorteos que se utilizaba hasta ahora para adjudicar las viviendas protegidas. A partir de ahora se aplicará un sistema de baremación por puntos.

Esto significa que cada solicitante recibirá una puntuación en función de distintos criterios sociales y económicos. Entre los factores que se tendrán en cuenta para el sistema están:

Nivel de ingresos de la familia.

Situación familiar, como familias numerosas o monoparentales.

Condiciones de la vivienda actual.

Riesgo de exclusión social o desahucio.

Discapacidad o dependencia en la unidad familiar.

Antigüedad en el registro de demandantes.

Las viviendas se adjudicarán a quienes obtengan más puntos, lo que sustituye al antiguo sistema basado en la suerte.

Cupos reservados para determinados colectivos

El nuevo modelo también introduce porcentajes mínimos de viviendas reservadas para determinados grupos de población. En cada promoción se reservarán al menos:

Del 5% al 20% para jóvenes menores de 35 años.

Del 5% al 10% para mayores de 65 años.

Del 5% al 10% para personas con movilidad reducida.

Del 5% al 8% para víctimas de violencia de género.

Hasta 1% para emigrantes canarios retornados.

La intención es facilitar el acceso a colectivos que tienen mayores dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

La reforma también modifica el sistema de inscripción en el registro de demandantes. Las solicitudes se realizan ahora a través del Instituto Canario de la Vivienda, donde los ciudadanos pueden registrarse de forma telemática mediante una declaración responsable.

Esto significa que inicialmente solo se declara que se cumplen los requisitos, y la administración verifica posteriormente la documentación cuando el solicitante resulta preseleccionado para una vivienda concreta.

Con este nuevo sistema, el Gobierno de Canarias y la Consejería de Vivienda pretenden agilizar el proceso y dirigir las viviendas protegidas hacia quienes tienen mayor arraigo en las islas y más dificultades para acceder a una casa en el mercado libre.