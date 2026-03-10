¿Declaración conjunta o individual? Hacienda explica qué opción es más rentable para los contribuyentes canarios

A menos de un mes para el inicio de la campaña de la Renta 2026, miles de contribuyentes canarios siguen teniendo dudas sobre cómo presentar su declaración. Muchas familias aún no saben si deben optar por la declaración conjunta o individual. Por ello, los economistas y asesores fiscales explican cuál de las dos opciones es más rentable ante Hacienda según cada situación particular.

Aunque muchas familias optan por la opción conjunta casi por costumbre, esta no siempre es la mejor, porque si alcanzas ciertos límites, el dinero que se paga Hacienda o te devuelve la Agencia Tributaria cambia por completo.

La situación familiar decidirá qué modalidad debes escoger

La elección depende principalmente de los ingresos de cada miembro de la pareja y de cómo funciona el IRPF. Este es un impuesto progresivo, lo que significa que el porcentaje que se paga aumenta a medida que crecen los ingresos. Por este motivo, sumar dos sueldos en una misma declaración puede provocar que el resultado final cambie de forma notable.

Lucía Feijoo Viera

Además, el sistema fiscal incorpora distintos mínimos exentos y reducciones que se aplican de forma diferente según se elija la modalidad individual o la conjunta. Por eso, debes analizar tu caso antes de confirmar el borrador.

¿Cuándo suele salir más rentable hacer la declaración individual?

En la mayoría de hogares en los que los dos miembros trabajan y tienen ingresos regulares, lo habitual es que la declaración individual sea la opción más ventajosa. Los especialistas señalan tres motivos principales por los que escoger esta modalidad.

1. El mínimo personal se duplica

Cada contribuyente cuenta con un mínimo personal exento de impuestos de 5.550 euros. Si la declaración se presenta por separado, ambos disfrutan de esa cantidad. Esto significa que entre los dos se pueden declarar 11.100 euros libres de impuestos.

2. Se evita subir de tramo en el IRPF

Al sumar dos salarios en una declaración conjunta, la base imponible crece y puede entrar en tramos superiores del impuesto. Esto se traduce en un mayor porcentaje de tributación. Así que si cada uno declara su sueldo por separado, el impacto de esa progresividad suele ser menor.

Calendario de la Renta 2026 / ED

3. Algunas deducciones permiten aprovechar más límites

En algunos casos, como la deducción por compra de vivienda habitual anterior a 2013, la declaración individual permite ampliar el límite total.

Por ejemplo, cada contribuyente puede deducir hasta 9.040 euros de base de deducción y entre los dos, el límite puede alcanzar 18.080 euros si se presenta de forma separada. Sin embargo, en una declaración conjunta, el máximo total se reduce a 9.040 euros.

El caso en el que la declaración conjunta sí puede compensar

A pesar de lo anterior, los expertos recuerdan que existe una situación en la que la declaración conjunta suele ser más favorable, cuando uno de los dos miembros apenas tiene ingresos o directamente no trabaja. En ese caso entra en juego una ventaja específica del sistema fiscal.

Hacienda aplica una reducción de 3.400 euros en la base imponible cuando el matrimonio presenta la declaración conjunta. Esta rebaja es beneficiosa si el segundo miembro de la pareja no genera ingresos relevantes.

Hacienda entiende que hay un equilibrio cuando se alcanza esta cifra

Los especialistas suelen fijarse en un umbral aproximado que ayuda a decidir rápidamente qué modalidad analizar primero. El punto de equilibrio suele situarse cerca de los 3.400 euros anuales.

Varias personas esperan en una oficina habilitada por la Agencia Tributaria para la campaña de la Renta. / MARTA FERNÁNDEZ JARA / EP

Esto ocurre cuando la pareja gana menos de unos 3.400 euros al año, la reducción por tributación conjunta puede compensar. Si supera esa cifra, esos ingresos adicionales suelen neutralizar la ventaja fiscal y lo habitual es que salga mejor la declaración individual.

Muchas familias olvidan las deducciones autonómicas

Además, otro factor decisivo es aplicar correctamente las deducciones que aplican las comunidades autónomas. Muchas de ellas establecen límites de ingresos para poder aplicarlas. Cuando se presenta una declaración conjunta, al sumar ambos sueldos es más fácil superar esos topes y perder la deducción.

Esto ocurre con ayudas vinculadas a gastos como: alquiler de vivienda habitual, guarderías, gastos sanitarios o educativos o deducciones por nacimiento o cuidado de hijos

Por ese motivo, los asesores recomiendan revisar siempre si la suma de los ingresos familiares supera el límite exigido en cada comunidad.

El método que recomienda Hacienda para no equivocarse

Asegurarte de qué método te conviene es más simple de lo que parece. Cuando los contribuyentes acceden al borrador en el sistema Renta WEB, la propia Agencia Tributaria permite comprobar el resultado de ambas opciones.

Para ello deberás introducir los datos de los dos miembros de la pareja, revisar el resultado individual de cada uno y consultar la simulación de la declaración conjunta. El sistema muestra automáticamente cuál de las dos opciones supone pagar menos o recibir una mayor devolución.