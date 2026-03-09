La Unión Europea obliga a la Seguridad Social a devolver más de 13.000 euros a los padres de Tenerife que hayan cuidado a sus hijos

Miles de padres tinerfeños pueden reclamar a la Seguridad Social miles de euros que no cobraron por el cuidado de sus hijos. Una normativa europea y varias sentencias judiciales obligan al organismo a devolver el dinero correspondiente al complemento de paternidad en la pensión, que durante años no se reconoció a muchos padres pese a que sí se concedía a las madres.

El complemento de paternidad o maternidad, no es una ayuda directa. Creada en 2016, se trata de una cuantía extra que se añade a las pensiones contributivas con el objetivo de compensar a los padres y madres que tuvieron que cortar su carrera profesional, perjudicando su nómina como consecuencia de dedicarse al cuidado de los hijos.

Gracias a esto, miles de pensionistas en España recuperan miles de euros que nunca cobraron en su pensión.

El complemento se amplía a los varones

Hasta hace unos años, la Seguridad Social solo daba ese dinero a las mujeres, por lo que la justicia europea lo consideraba discriminatorio. Ahora, muchos hombres que se jubilaron entre 2016 y 2021 pueden reclamar ahora este complemento y recibir tanto un aumento permanente en su pensión como el pago retroactivo de los años que no se les abonó.

El reconocimiento se basa en resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que obligaron a modificar la normativa aplicada por la Seguridad Social.

¿Qué pensionistas pueden recuperar el dinero?

La posibilidad de reclamar depende de la fecha en la que se concedió la pensión y de las condiciones del beneficiario. Pueden pedir la recuperación:

Hombres que empezaron a cobrar una pensión contributiva entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 .

. Pensionistas que tengan dos o más hijos , biológicos o adoptados.

, biológicos o adoptados. Personas que cobren pensiones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.

En estos casos, el complemento se añade a la pensión como un porcentaje extra permanente. Las cantidades dependen del número de hijos:

2 hijos: aumento del 5% de la pensión.

aumento del de la pensión. 3 hijos: aumento del 10% .

aumento del . 4 o más hijos: aumento del 15%.

Esto significa que, además de subir la pensión mensual, la Seguridad Social debe pagar todos los meses que no abonó desde la jubilación.

Se pueden recuperar más de 13.000 euros en estos casos

El importe depende de la pensión y del número de años transcurridos desde la jubilación, pero las cifras pueden ser muy relevantes. En muchos casos los atrasos oscilan entre los 3.000 y 6.000 euros en pensiones más recientes.

Sin embargo, se puede llegar a más de 10.000 euros en jubilaciones de 2016 o 2017 y ascender hasta los 15.000 euros o más si el porcentaje aplicado es alto.

Por ejemplo, un pensionista con tres hijos y una pensión de 1.500 euros mensuales tendría derecho a un 10% adicional, es decir, unos 150 euros más al mes. Si se jubiló hace ocho años, la suma de atrasos puede superar fácilmente los 13.000 euros.

Un nuevo complemento se aplica desde 2021

Para adaptarse a las sentencias europeas, el Gobierno cambió el sistema en febrero de 2021 y creó el Complemento para la reducción de la brecha de género, integrando el complemento de paternidad en esta nueva ayuda.

Este complemento se puede cobrar desde el primer hijo, está abierto a hombres y mujeres y consiste en una cantidad fija por hijo, no un porcentaje. En 2026 el importe es aproximadamente:

36,90 euros al mes por cada hijo .

. Se paga en 14 pagas al año .

. Tiene un límite de cuatro hijos.

Esto supone hasta 2.066 euros anuales adicionales para quienes tengan cuatro hijos. El nuevo complemento se aplica a quienes recibieron su pensión a partir del 4 de febrero de 2021.

Este ingreso suele llegar mediante una transferencia única con todo el dinero acumulado, mientras que la subida se mantiene para el resto de la vida del pensionista.