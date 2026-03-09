Un trabajador pierde las vacaciones de Semana Santa por no pedirlas a tiempo y como recomienda este abogado laboralista

Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, seguro que no quieres perder los días porque has hecho mal la solicitud de las libranzas. Según explica el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, de Empleado Informado, así debes exponérselo a tu jefe para no quedarte sin ellas.

Este es uno de los derechos laborales más importantes para los trabajadores, pero cada año surgen conflictos cuando llega el momento de elegir fechas.

PI STUDIO

Entre los problemas más importantes están: la coincidencia de solicitudes, la organización interna de las empresas o la falta de planificación, que pueden provocar tensiones que pueden llegar a los tribunales.

Asegúrate las vacaciones de esta manera

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo ha explicado cuáles son las claves para evitar estos problemas. El derecho a vacaciones está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que establece que los empleados tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año.

La norma también deja claro que las fechas deben acordarse entre empresa y trabajador, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la empresa como las preferencias del empleado. Los trabajadores deben saber tres puntos importantes:

La empresa no puede imponer unilateralmente todas las fechas. El trabajador tampoco puede decidirlas por su cuenta. Debe existir un acuerdo entre ambas partes.

Cuando ese acuerdo no llega, la ley prevé incluso la posibilidad de reclamar ante un juez

Puntos clave para no tener problemas con las vacaciones

El abogado laboralista recomienda seguir varias estrategias para evitar conflictos y aumentar las posibilidades de conseguir las fechas deseadas:

Pedirlas con mucha antelación: Según explica el experto, uno de los errores más frecuentes es solicitar vacaciones demasiado tarde. En muchas empresas las fechas se asignan por orden de solicitud, por lo que quienes las piden antes suelen tener más margen de elección. El problema surge cuando los trabajadores piden vacaciones cuando la mayoría ya están asignadas .

Según explica el experto, uno de los errores más frecuentes es solicitar vacaciones demasiado tarde. En muchas empresas las fechas se asignan por orden de solicitud, por lo que quienes las piden antes suelen tener más margen de elección. El problema surge cuando los trabajadores piden vacaciones . Entender cómo funciona tu empresa: Otro de los consejos es analizar el modelo de negocio y el momento de mayor actividad de la empresa. Miguel Benito recuerda que no es lo mismo trabajar en un chiringuito en la costa que en una oficina. Comprender esta dinámica ayuda a los trabajadores a anticipar cuándo será más fácil negociar sus días de descanso.

Otro de los consejos es analizar el modelo de negocio y el momento de mayor actividad de la empresa. Miguel Benito recuerda que no es lo mismo trabajar en un chiringuito en la costa que en una oficina. Comprender esta dinámica ayuda a los trabajadores a anticipar cuándo será más fácil negociar sus días de descanso. Recordar que las vacaciones deben pactarse: Como ya se ha explicado, las vacaciones deben acordarse entre empresa y trabajador. Si surge un desacuerdo, una solución habitual es repartir la decisión. Por ejemplo, la empresa puede elegir una parte de los días y el trabajador puede elegir la otra parte.

Si después de negociar no hay forma de ponerse de acuerdo, el conflicto se puede llevar a la justicia.

El procedimiento es rápido. El trabajador debe presentar una demanda y explicar por qué necesita esas fechas concretas de vacaciones. Por su parte, la empresa tendrá que justificar por qué no puede concederlas en ese momento.

Los especialistas en derecho laboral coinciden en que la mayoría de disputas por vacaciones podrían evitarse con planificación y comunicación.