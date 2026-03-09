La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración

La patronal CEOE ha decidido plantar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y no asistir a la reunión convocada para abordar la reforma de la representación de los trabajadores en los consejos de administración. La ministra de Trabajo ha citado este jueves a patronal y sindicatos para comenzar a abordar uno de los proyectos pendientes para esta legislatura y que busca incentivar que las compañías den voz y voto a sus empleados en los órganos estratégicos. Las bases de la reforma no han sentado bien en el seno de la patronal, que en un comité extraordinario celebrado este lunes ha decidido no asistir a la reunión, según explican fuentes conocedoras del cónclave.

La vicepresidenta segunda anunció hace un par de semanas la apertura de una nueva mesa de diálogo social. Una vez finiquitadas las conversaciones para reformar la ley de prevención de riesgos laborales -de la que la CEOE se desmarcó-, Díaz quiere avanzar hacia fórmulas de cogestión, similares a las que imperan en Alemania. Algunas de las líneas maestras que avanzó de dicha reforma son pagar menores impuestos, acceder a algún tipo de incentivos fiscal o prioridad para ganar contratos públicos a aquellas compañías que permitan participar a sus empleados de los órganos de dirección.

Desde el Ministerio de Trabajo iban a plantear en la reunión de este jueves la creación de un "índice de desarrollo democrático corporativo", que mida hasta qué punto las corporaciones permiten que la representación de los trabajadores participe de la gobernanza. Y dar esos beneficios fiscales en función de la posición de cada empresa en el mismo. El comité de expertos creado por el Gobierno planteó que los empleados ocupen hasta la mitad de los sillones de los consejos de administración.

No obstante, desde la CEOE han querido manifestar su frontal rechazo a la iniciativa y han decidido no personarse en la reunión del jueves, lo que supone una escalada en la serie de desencuentros entre la vicepresidenta y los patronos. "Desde que se fotografió con [Javier] Milei está irreconocible", le espetó Díaz hace una semana al líder de los empresarios. Hasta ahora la estrategia de la CEOE era ir a todas las mesas, para que no se le acusara de estar en contra del diálogo y la negociación, pero no será así el próximo jueves.

Relaciones muy deterioradas

Las relaciones entre la CEOE y la líder de Sumar pasan por uno de sus peores momentos y suman un nuevo desencuentro. En este capítulo han chocado antes incluso de empezar a negociar. La organización presidida por Antonio Garamendi no ha pactado ni una sola medida de calado con Díaz en lo que va de legislatura. Dijo 'no' a la última subida del salario mínimo, la ley de prevención de riesgos laborales o la ampliación de los permisos por defunción de un familiar, por citar algunos ejemplos.

El cruce de reproches ha ido escalando, con la vicepresidenta deslegitimando a Garamendi para hablar sobre salario mínimo dado que cobra "23 veces el SMI". "El diálogo social está profundamente herido", afirmó el 'número 2' de Díaz, Joaquín Pérez Rey, tras el 'no' de los patronos a ampliar los permisos por defunción. El malestar de los empresarios no se circunscribe al Ministerio de Trabajo y no sentó bien la crítica del presidente Pedro Sánchez a su ausencia en el último acuerdo de SMI. "¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos?", se preguntó el presidente. Si bien con la líder de Sumar las relaciones son especialmente malas y la acusan de incumplir su palabra y sacar adelante, cuando le conviene, medidas sin ellos.

Aunque el gran desencuentro de la legislatura ha sido el fallido proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La patronal entró a negociar la medida, pero acabó rechazando secundarla y desde Trabajo lo interpretaron como una estrategia dilatoria. Más de un año estuvieron las partes negociando, hasta que Díaz decidió remitir la norma al Congreso. Allí fracasó, ya que Junts decidió sumar sus votos a los de PP y Vox y quitó la mayoría al Gobierno. El papel de la patronal catalana Foment del Treball a la hora de convencer a Junts de votar que no fue determinante.