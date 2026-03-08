La gasolina más barata de este domingo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, domingo 8 de marzo, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 95 a 0,980€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,999€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,115€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,150€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,990€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,990€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,115€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,150€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,425€ el litro. Otra opción está en Garafía, Carretera LP-1 cruce San Antonio del Monte, en la estación TGAS GARAFÍA a 1,450€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,349€ el litro.

La Palma tiene hoy, domingo 8 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,279€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,315€.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,675€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,675€ el litro.

El Hierro tiene hoy, domingo 8 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,392€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,455€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso en Carretera Los Apartaderos km 1 tiene un precio de 1,385€ el litro.

La Gomera tiene hoy, domingo 8 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,375€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,465€.

La estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,499€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,605€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera TF-265 km 2, donde la estación de servicio TGAS LOS BALDÍOS ofrece el diésel a 1,147€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,154€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,259€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación PCAN, en Calle Lázaro López, 6, con un precio de 1,263€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio TGAS LOS BALDÍOS, en Carretera TF-265 km 2, donde está a 1,148€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida Los Menceyes, 223, en la estación PCAN que tiene la Gasolina 95 a 1,154€ el litro.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [08/03/2026 8:16:00]