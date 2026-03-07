Binter celebra la graduación de la primera promoción de técnicos en mantenimiento aeromecánico de aviones

Este viernes 6 de marzo, la compañía aérea Binter celebró con gran entusiasmo la graduación de la primera promoción del Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina. La ceremonia, que tuvo lugar en las instalaciones de Aeronautical Training Canarias (ATC), estuvo marcada por la emoción y el orgullo de ver a diez estudiantes recibir su orla, que los acredita como futuros profesionales especializados en el mantenimiento de aeronaves propulsadas por reactores o turbohélices.

El evento tuvo lugar en el polígono industrial de Arinaga, en Gran Canaria, y estuvo presidido por Santiago Guerra, coordinador general de Binter, acompañado por Laura Pérez, gerente de ATC, y Yurena Castro, directora de Recursos Humanos de Binter. Junto a ellos, familiares y amigos de los graduados fueron testigos de este importante paso en la vida de los nuevos profesionales del sector aeronáutico.

Un paso más hacia un futuro profesional en el sector aeronáutico

El coordinador general de Binter, Santiago Guerra, dirigió unas palabras a los estudiantes, resaltando el esfuerzo y dedicación que han invertido a lo largo de su formación. Guerra comentó que la entrega de la orla no solo simboliza el logro académico, sino también el comienzo de un camino profesional en un sector que exige gran rigor, responsabilidad y vocación. Además, agradeció a todo el equipo docente de ATC por su labor y destacó el esfuerzo de Binter por fortalecer la cualificación profesional en Canarias, contribuyendo a que el archipiélago se sitúe a la vanguardia de la formación aeronáutica.

El ciclo formativo: una titulación integral para el mantenimiento de aeronaves

El Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina que ofrecen las instalaciones de Aeronautical Training Canarias es una de las pocas formaciones especializadas de este tipo en Canarias. A lo largo del curso, los alumnos aprenden sobre diversas áreas del mantenimiento aeronáutico, como las estructuras de aeronaves, los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos, los motores de turbina y la aviónica básica. También reciben formación sobre procedimientos de mantenimiento y normativa aeronáutica, asegurando que los egresados estén capacitados para garantizar la aeronavegabilidad de las aeronaves.

La formación se enfoca en preparar a los estudiantes para realizar tareas de inspección, mantenimiento, reparación y verificación de aviones con motores de turbina, una labor que es crucial para el funcionamiento seguro de la aviación. Entre las posibles salidas profesionales de este ciclo formativo se incluyen puestos como técnico en mantenimiento aeromecánico de motores de turbina, técnico de sistemas en hangar, o técnico de mantenimiento de simuladores de vuelo.

Licencia de Mantenimiento de Aeronaves (LMA): una ventaja adicional para los graduados

Una de las características distintivas de este ciclo formativo es que los estudiantes tienen la oportunidad de realizar los exámenes para obtener la Licencia de Mantenimiento de Aeronaves (LMA) durante el mismo periodo de estudios. Esto permite a los graduados obtener, simultáneamente, el ciclo formativo y la licencia, lo que les otorga una ventaja competitiva al ingresar al mercado laboral. Esta modalidad proporciona una formación integral y acelerada para aquellos que deseen iniciar su carrera en el mantenimiento aeronáutico con una formación altamente especializada.

Aeronautical Training Canarias: liderazgo en formación aeronáutica en las Islas Canarias

Aeronautical Training Canarias ha logrado posicionarse como un referente en el ámbito de la formación aeronáutica en Canarias. Con un campus que abarca diversos aspectos de la capacitación en aeronáutica, transporte y logística aérea, ATC no solo ofrece formación de alta calidad en mantenimiento aeronáutico, sino también cursos especializados en ATR y Embraer, aeronaves de gran presencia en la aviación comercial.

El centro cuenta con una alta tasa de empleabilidad, que supera el 90%, gracias a su sólida red de acuerdos y convenios con aerolíneas canarias. Además, ATC está acreditado por el SEPE como Agencia Privada de Colocación, lo que refuerza su compromiso con la inserción laboral de sus estudiantes. También ha establecido colaboraciones con escuelas de TCP (tripulantes de cabina) para ofrecer becas y facilitar la incorporación de nuevos profesionales al mercado aeronáutico.

Formación aeronáutica a medida: una oferta integral

El centro ofrece una amplia gama de programas de formación, que incluyen cursos de técnico de mantenimiento aeronáutico, una formación dual que permite acceder tanto con como sin titulación previa, y que permite a los estudiantes obtener licencias de mantenimiento de aeronaves bajo la normativa de la AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea). ATC también ofrece formación en seguridad aeroportuaria, mercancías peligrosas, auditoría y mantenimiento recurrente aeronáutico.

El objetivo de Aeronautical Training Canarias es consolidarse como el principal vivero de profesionales aeronáuticos en Canarias, contribuyendo al desarrollo del sector y a la mejora de la empleabilidad en la región.

Para obtener más información sobre los cursos y las titulaciones disponibles, puede visitar el sitio web oficial de Aeronautical Training Canarias.