¡Cuidado! Usted puede perder la subvención para el coche eléctrico y las placas fotovoltaicas

En Canarias hay 13.500 subvenciones concedidas pendientes de justificación. Suman alrededor de 60 millones de euros y desde las Oficinas de Energía intentan encontrar a los beneficiarios para explicarles que el trámite no está finalizado. O se presentan antes de julio con la documentación que demuestre que se ha efectuado la inversión -compra de vehículo eléctrico o instalación de placas fotovoltaicas-, o no habrá dinero.

"Permiso de circulación, ficha técnica del vehículo, facturas, todo lo que acredite que has pagado", enumera la directora de la Unidad de Proyectos de Transición Energética, Rosa Moreno. Ella misma añade que pueden hacer falta más documentación; "lo importante es que se pongan en contacto con nosotros".

¿Cómo solucionarlo?

Se refiere a las Oficinas de Energía de Canarias puestas en marcha por la Consejería para la Transición Ecológica y Energía del Gobierno autonómico, con tres sedes: Las Palmas de Gran Canaria (calle León y Castillo, 226), Santa Cruz de Tenerife (calle Robayna, 25) y Santa Cruz de La Palma (avenida Marítima, 61).

Además, existe la posibilidad de contactar por vía telefónica (922 533 533) o correo electrónico oficinasenergia@oficinasenergia.es. Toda la información sobre las ayudas está en la página web https://oficinasenergia.es/

Dificultades para contactar

Conviene tomar la iniciativa si se quiere ver llegar el dinero a la cuenta corriente porque abundan los casos en los que desde las oficinas intentan sin éxito contactar. "Dejan en los datos un teléfono que por lo que sea luego cambian, o hay un número mal, o no miran el correo electrónico, o se les va a spam...", relata Moreno.

La comunicación, además, se realiza por sede electrónica, con lo que si difícil es que cojan el teléfono, mucho más que entren en ese portal.

Plazo para justificar

El plazo general para justificar es de un año desde que se concede la subvención. Antes de que pasen los 365 días las Oficinas de Energía deben tener en su poder el expediente completo, con las facturas y demás documentos. Se concedieron 22.500 y en el final de esta semana solo habían cubierto el trámite en su totalidad alrededor de 9.000.

Entre junio y julio se concentran la mayor parte de las finalizaciones de plazo, y esa es otra dificultad añadida. La directora de la Unidad de Proyectos de Transición Energética resalta la necesidad de que se incremente desde "ya" el flujo de justificaciones. Una aparición masiva de beneficiarios en los últimos días generaría un panorama "bastante complicado", reconoce.

Hasta 7.000 euros

Solo por el Plan Moves, que se cerró con tres fases, se concedieron 17,2 millones de euros en el Archipiélago. En total, contando con esa cifra, en las Islas se distribuyeron ayudas directas por valor de 118,1 millones de euros, correspondientes a las diferentes convocatorias del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) destinadas al autoconsumo, el Moves y la instalación de tecnologías térmicas (obtención de calor y frío a través de biomasa, geotermia o solar).

En el caso de la adquisición de un coche eléctrico o híbrido, las subvenciones llegaban a superar en el mejor de los casos -achatarramiento del vehículo viejo- los 7.000 euros. La media estaba situada en torno a los 4.500 euros.

También quienes desisten

Entre los 13.500 adjudicatarios a los que busca el personal de las Oficinas de Energía de Canarias, hay quienes no han hecho obra alguna ni han comprado un coche no contaminante. "Después de obtener la subvención y antes de hacer efectivo el motivo de la solicitud de esta, desisten", aclara Moreno de la Rosa. Y ese es un problema añadido.

Lo es porque nunca van a tener intención de ponerse en contacto con la Administración. Sin embargo, el personal que gestiona las ayudas no puede dejar de intentar localizarlos, porque no conocen sus intenciones. Esa es una carga de trabajo que podría ahorrarse, por lo que la directora de la Unidad de Proyectos de Transición Energética hace también un llamamiento para aligerar por esa vía la carga de trabajo.

Devolución

Todas las subvenciones que no estén justificadas cuando se agote el plazo tendrán que devolverse al Estado. "Evidentemente, no queremos que ni un solo euro recorra ese camino de vuelta", subraya Rosa Moreno. Lo contrario tendría un doble efecto pernicioso para el Archipiélago, que perdería fondos en la carrera por la descarbonización y la Administración autonómica vería dañada su imagen como gestora.

Todo el dinero de las subvenciones que no se justifiquen tendrá que devolverse al Estado

Precisamente en un momento en el que está solicitando al IDAE al menos un año más para la justificación de los Next Generation. Por el momento, la negativa de Madrid es rotunda, si bien desde el Gobierno regional señalan que ese mismo organismo se ha otorgado a sí mismo dos años más de gracia para los proyectos que gestiona directamente.

Las patronales del metal de ambas provincias se han sumado a la petición de más tiempo, lo que, al menos en el caso de la instalación de placas fotovoltaicas o tecnologías térmicas, alargaría también el plazo del que disponen los ciudadanos para justificar las subvenciones y evitar perderlas.