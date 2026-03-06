¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy viernes?

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 0,980€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta de Tenerife situada en el municipio de Adeje con un precio de 0,999€ el litro.

Hoy viernes 6 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,115€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,150€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 0,990€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 0,990€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta del municipio de Adeje.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,115€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,150€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy viernes 6 de marzo, está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL, donde está a 0,980€ el litro. La otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, a 0,999€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el diésel está a 0,990€ el litro. La segunda mejor opción está en Adeje, a 0,990€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 tiene un precio de 1,275€ el litro.

La Palma tiene hoy, viernes 6 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la estación de servicio PCAN a 1,265€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Santa Cruz de la Palma, PLENERGY, en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el litro está a 1,279€.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,375€ el litro. Otra opción está en Garafía, Carretera LP-1 cruce San Antonio del Monte, en la estación TGAS GARAFÍA a 1,450€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,419€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,675€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,675€ el litro.

El Hierro tiene hoy, viernes 6 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,392€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,455€.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy viernes 6 de marzo, está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde está a 1,375€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,465€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Vallehermoso, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde el diésel está a 1,385€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,475€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,499€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,605€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,115€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,170€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL ofrece el diésel a 0,990€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,159€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde está a 0,980€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,120€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,198€ el litro de Gasolina 98 en la estación PCAN. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,259€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde está a 1,135€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-265 km 2, en la estación TGAS LOS BALDÍOS que tiene la Gasolina 95 a 1,148€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida Los Menceyes, 223, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,145€ el litro. La estación TGAS LOS BALDÍOS de Carretera TF-265 km 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,147€ el litro.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/03/2026 8:12:22]