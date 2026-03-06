Juan Moreno: «La falta de viviendas hace difícil que llegue a explotar la burbuja»

¿Cuáles son las previsiones para el mercado de la vivienda?

A nivel general en España estimamos subidas de precios del 7%. Ahora mismo con la falta de oferta que tenemos los precios, claramente, van a seguir impulsados al alza. Consideramos que en España faltan 700.000 viviendas y esta cifra va a ir aumentando en 150.000 viviendas al año. ¿Por qué? La demanda se va a situar en prácticamente 250.000 viviendas, mientras las viviendas iniciadas están muy estancadas en torno a 100.000. Por eso, en un plazo de diez años nos vamos a situar en el entorno de 2 millones de déficit. En Canarias estamos viendo que la falta de oferta está más agudizada. ¿Por qué? Por la concentración de la población. Las previsiones es que en los próximos diez años el crecimiento relativo de la población será del 15%. Esto lleva a una creación de hogares de 12.000 al año, mientras que la producción de casas está entre 3.000 y 4.000 al año. Es decir, prácticamente, podríamos multiplicar por cuatro la producción de vivienda y todavía no llegaríamos a cubrir la demanda. Por eso, creemos que Canarias va a ser una de las zonas donde más van a subir los precios.

¿Estamos de nuevo en una situación de burbuja?

Nosotros hemos defendido durante mucho tiempo que los precios seguían siendo razonables. Es cierto que este año nos vamos a situar en niveles de accesibilidad más alto que la media histórica y en tasas de esfuerzo más elevadas.

¿Ahora es más alto que en la anterior burbuja?

No, eso es importante matizarlo. Es más alta que la media histórica, pero no más alto que la burbuja inmobiliaria. Todavía no estamos en esos niveles que vimos en la burbuja inmobiliaria. Yo creo que los niveles de accesibilidad van a acabar este año en unas ocho veces el precio de la vivienda en relación con la renta disponible de los hogares. Mientras que en la burbuja estaba en diez veces y media. La tasa de esfuerzo va a acabar este año en prácticamente en el 40%. La media histórica de lo que destinas mensualmente al pago de la hipoteca es del 35%, pero el pico más alto en el ciclo de la burbuja fue del 55%. Todavía no estamos ahí y hay un claro factor diferenciador. Uno de los grandes detonantes de la explosión de la burbuja es que había exceso de oferta. Sobraban casas. Prácticamente, 700.000, mientras que ahora faltan 700.000. Estamos en la situación opuesta. Es imposible que la burbuja explote si no hay.

Pero, ¿al no haber oferta esto no favorece que los precios puedan subir todavía más y podamos llegar a esas tasas de esfuerzo?

Exacto, vamos a llegar. Hoy consideramos que hay una sobrevaloración moderada. Creo que esa sobrevaloración es sostenible y de hecho creo que irá a más. Pienso que vamos a llegar a los niveles que vimos en 2007-2008. Lo que ocurre, como le decía, es que si se sigue acumulando esa falta de oferta es difícil que vaya a explotar. Creo que vamos a superar los niveles de tensionamiento que vimos en 2007 y 2008. Donde sí vemos tensionamiento sin precedentes es en el mercado del alquiler. En el mercado falta muchísima oferta y esto se traduce en que los precios han subido más que la vivienda en venta y la tasa de esfuerzo por primera vez en la historia de España supera a la de compraventa. Ahora oscilará en torno al 50%.

El Gobierno de Canarias lleva tiempo maniobrando para conseguir una limitación en la compra de vivienda por parte de extranjeros, ¿cree que es una buena medida para frenar los precios?

Aquí la compra por parte de extranjeros es muy significativa y ha traído mucha riqueza a todo el país, pero yo creo que donde se debe incidir es en la oferta. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta. Nos han dicho históricamente que no había suelo para construir vivienda. La realidad es que el propio Ministerio de Vivienda reconoce abiertamente y ha publicado unas tablas en las que se evidencia que hay suelo finalista y urbanizable para construir prácticamente un millón de casas en España. 300.000 en Canarias. La cuestión es que hay que reducir la burocracia, reducir los trámites administrativos y hay que liberar y hay que liberalizar suelo. Básicamente, yo creo que las medidas tienen que ir por ahí.

Respecto a la creación de oferta, las patronales de la construcción han asegurado que ya no es rentable construir viviendas que se puedan vender a precios asequibles. ¿Es este otro problema?

Otro de los grandes problemas que estamos teniendo, el de la vivienda protegida. Históricamente, desde los años 90 prácticamente se han construido 50.000 viviendas protegidas. Ahora mismo se están construyendo 6.000 o 7.000. Históricamente con la vivienda protegida se ha cubierto entre un 25% y un 30% y ahora mismo no se está cubriendo ni el 5%. Por eso creo que hay que revisar las condiciones de venta de esa vivienda protegida. Hay que revisar los precios de los módulos y acondicionarlos al momento en el que estamos. En los últimos años se han incrementado mucho los costes de construcción y efectivamente está pasando esto. El precio del módulo me da, como mucho para cubrir costes. Es que ya no le saco ni el margen del promotor.

Sí, pero más allá de la vivienda de protección oficial, el sector asegura que ya no es rentable construir promociones privadas porque no pueden venderse a unos precios que los canarios puedan pagar.

El precio del suelo para vivienda libre ha aumentado, evidentemente, y poco creo que ha aumentado para lo que estamos viviendo. Y esto, con el aumento de costes de construcción, lo que está llevando es que, a día de hoy, tú no puedas vender a precios inferiores a los precios de mercado. Ahora mismo, para vivienda libre es inasumible. Y para vivienda protegida, que esto sí que está en manos de las administraciones públicas, lo que hay que adaptar es el precio del módulo.

Canarias se enfrenta a unos precios de la vivienda más altos de España con los segundos sueldos más bajos, ¿es peor la situación aquí?

La realidad es que la relación, los niveles de accesibilidad de los que hablábamos antes prácticamente en Canarias están alineados con la media española. Estamos hablando de siete veces y media, ocho veces. Hoy no vemos una diferencia clara entre los niveles de accesibilidad que hay a día de hoy en Canarias con el resto de España.

La pasada semana se calificó el derecho a la vivienda como un derecho fake en Canarias, ¿cree que es así?

Pienso que con toda la regulación, lo que se ha llevado a cabo es que se haya dificultado todavía más el acceso a la vivienda a las personas más vulnerables. Cuando regulas contra el propietario, cuando impones restricciones a los desahucios, al final lo que estás haciendo es que haya poca oferta de vivienda de alquiler. Y en el momento en el que yo busco un inquilino para mi vivienda de alquiler, evidentemente, hay cierto perfil de población vulnerable a la que yo no le voy a querer alquilar la casa.