La guerra en Irán encarece un 5% el precio de la gasolina en Canarias en solo una semana

La subida de los carburantes ya se empieza a notar en el bolsillo de los canarios. En un mundo interconectado lo que sucede en el extremo opuesto del planeta repercute, de algún modo, en otros países. En medio de la incertidumbre sobre el desenlace de la guerra que comenzó con el bombardeo coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguido por la rápida respuesta de los ayatolás, la mirada está puesta en el estrecho de Ormuz –uno de los puntos clave para la economía global– y en cómo este conflicto podría impactar en el precio del carburante. Aunque pequeña, esta vía marítima es de vital importancia, ya que por ella circula una quinta parte del petróleo mundial.

Los datos de seguimiento marítimo indican que los volúmenes de tránsito a comienzos de marzo cayeron más de un 80% en comparación con la media anual. En línea con la ley básica de la economía: cuando la oferta disminuye, los precios tienden a subir. De esta manera el repunte en el precio del petróleo, impulsado por el temor a posibles interrupciones en el suministro global, ha reactivado la presión alcista sobre la gasolina y el diésel después de varios meses de descensos.

Pero ¿cómo se ve reflejado en el precio de las gasolineras de Canarias? Pues, desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero, la gasolina de 95 –la más consumida en España– se ha encarecido un 5,2%, mientras que el gasóleo ha experimentado un incremento del 6,7%. Esta tendencia alcista marca el punto más alto del año hasta la fecha y sitúa el precio del gasoil por encima del de la gasolina.

Subidas en el gasoil

En términos absolutos, el precio de la gasolina en el Archipiélago se encontraba en 1,1815 euros por litro y, una semana después, subió a 1,2445 euros. Por su parte, el gasóleo estaba en torno a 1,1745 euros el litro y, siete días después, incrementó a 1,2535 euros. Esta situación, en la que el precio del gasoil supera al de la gasolina, no ocurría desde finales de 2022. Ese año, marcado por la invasión rusa a Ucrania, provocó una disrupción generalizada en los suministros, lo que llevó a un aumento de la inflación por encima del 10%.

En este contexto, en apenas cinco días, el coste de cada litro de gasolina subió diez céntimos, lo que generó malestar en las estaciones de servicio de todo el Archipiélago y llevó a una reducción en el consumo. En la actualidad, el estallido de un nuevo conflicto con uno de los principales países exportadores de petróleo involucrado ha provocado un aumento de seis céntimos por litro en tan solo siete días.

Canarias, una de las comunidades con el precio de la gasolina más bajo

Eso sí, si Canarias se mantiene como una de las comunidades autónomas con los precios más bajos en combustible no se debe a su aislamiento del conflicto, sino a su régimen fiscal diferenciado. En lugar de estar gravado con el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Canarias aplica un Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) con un tipo impositivo del 0%. Además, a diferencia de la Península, el Archipiélago no aplica el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH). Como consecuencia, los precios de los combustibles en Canarias suelen ser más bajos que en el resto del territorio español.

Es por ello que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha pedido al Gobierno una reducción temporal de los impuestos que gravan los combustibles que sirva para contener la escalada de precios que estos productos vienen experimentando en la última semana a consecuencia del conflicto en Irán. La gran patronal propone las alternativas de una reducción del IVA del 21% al 10% en los combustibles de automoción o una reducción temporal del 50% en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por IVA derivada de los altos precios. Es decir, unas medidas que no afectarían al encarecimiento de precios que está experimentando ahora Canarias por su régimen fiscal diferenciado que ya exime del pago de estos tributos.

La Organización de Consumidores y Usuarios calcula que el efecto de la guerra podría trasladarse al consumidor en 15 días

Entonces ¿qué cabe esperar del precio del carburante? Aunque es pronto para predecir un desenlace en el conflicto de Irán lo que sí se puede sospechar es el comportamiento que suele tener el precio de los carburantes. Tomando como base sucesos anteriores similares, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que el efecto de la guerra actual podría trasladarse al consumidor en unos 15 días. Y pone de ejemplo el inicio de la guerra de Ucrania. En este periodo la subida llegó a las estaciones de servicio en apenas diez días, impulsada por una escalada continuada del precio del barril.

Además, según el conocido efecto cohete-pluma aunque el movimiento de los precios del combustible asciende rápidamente –como lo hace un cohete–. Por el contrario, cuando los precios del crudo se reducen, la caída es mucho más lenta, similar al descenso de una pluma.