El Estatuto de los Trabajadores lo aclara: este es el tiempo que debe pasar antes de empezar una nueva jornada laboral

Los trabajadores canarios pueden sufrir abusos laborales, especialmente durante temporadas de alta demanda como el Carnaval o las próximas vacaciones de Semana Santa. Uno de los más comunes es la obligación de realizar jornadas excesivas o completar turnos largos sin el descanso adecuado entre ellos. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores establece claramente cuánto tiempo debe transcurrir entre jornadas laborales para garantizar el bienestar de los empleados.

El descanso de los trabajadores es una obligación legal en España. El Estatuto de los Trabajadores establece tiempos mínimos de descanso que las empresas deben respetar para garantizar la salud y la conciliación de los empleados.

Estos derechos están recogidos en los artículos 34 y 37 de la ley laboral y son de obligado cumplimiento para todas las empresas, aunque los convenios colectivos pueden mejorar las condiciones ampliando los descansos.

Las 12 horas obligatorias entre jornadas

La norma general establece que entre el final de un turno y el inicio del siguiente deben pasar al menos 12 horas. El artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores lo establece claramente: "Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas".

Esto significa que si un trabajador termina su jornada, por ejemplo, a las 22:00 horas, la empresa no puede obligarle a empezar antes de las 10:00 del día siguiente. Los convenios colectivos pueden mejorar esta condición aumentando el descanso, pero nunca reducirlo, salvo en determinadas excepciones reguladas por normativa específica.

Pausas obligatorias durante la jornada laboral

Además del descanso entre jornadas, la ley también establece pausas dentro de la jornada diaria para evitar que los trabajadores permanezcan demasiadas horas seguidas trabajando, respetando estas normas:

Si la jornada continuada supera las 6 horas , el trabajador tiene derecho a al menos 15 minutos de descanso .

, el trabajador tiene derecho a . Este descanso suele conocerse como la pausa del “bocadillo” .

Por defecto, el Estatuto no lo considera tiempo de trabajo efectivo, por lo que solo se paga si lo establece el convenio o el contrato.

En el caso de los trabajadores menores de edad, la protección es mayor, porque si trabajan más de 4 horas y media seguidas, deben tener 30 minutos de descanso. Muchos convenios colectivos amplían estos derechos y consideran la pausa como tiempo trabajado y remunerado.

El descanso semanal mínimo

La legislación laboral también garantiza un descanso semanal obligatorio. La regla general establece que todos los trabajadores deben disfrutar de 36 horas seguidas de descanso cada semana, lo que equivale a un día y medio ininterrumpido. Normalmente, se organiza de la siguiente forma:

Sábado por la tarde y domingo completo

Domingo y la mañana del lunes.

La ley permite que este descanso se acumule durante un periodo de hasta 14 días, lo que significa que un trabajador podría trabajar hasta 11 días consecutivos y después disfrutar de tres días seguidos de descanso. En el caso de menores de 18 años, la norma es más estricta, deben tener dos días completos de descanso semanal.

Excepciones a la regla de las 12 horas

Aunque el descanso mínimo de 12 horas es la regla general, existen excepciones reguladas por el Real Decreto 1561/1995, que permite ajustar los tiempos en determinados sectores. Entre los casos más habituales están:

Trabajo a turnos: Cuando los trabajadores cambian de turno (por ejemplo, de tarde a mañana), el descanso puede reducirse hasta 7 horas en situaciones puntuales.

Cuando los trabajadores cambian de turno (por ejemplo, de tarde a mañana), el descanso puede reducirse hasta en situaciones puntuales. Sectores con picos de actividad: En actividades como hostelería, comercio o agricultura, el descanso puede bajar hasta 10 horas en momentos de alta demanda.

En actividades como hostelería, comercio o agricultura, el descanso puede bajar hasta en momentos de alta demanda. Transporte: En el transporte por carretera, ferroviario o marítimo, el descanso puede reducirse hasta 8 o incluso 6 horas en circunstancias muy concretas.

Sin embargo, en todos estos casos existe una regla clave, las horas de descanso que se pierden deben compensarse posteriormente con tiempo de descanso equivalente.

Multas de hasta 7.500 euros para las empresas que incumplan el descanso obligatorio

No respetar los descansos mínimos puede acarrear sanciones económicas importantes. La normativa que regula estas infracciones es la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Según esta ley, incumplir las normas sobre jornada y descanso se considera una infracción grave. Las multas se dividen en tres niveles:

Grado mínimo: entre 751 y 1.500 euros

entre Grado medio: entre 1.501 y 3.750 euros

entre Grado máximo: entre 3.751 y 7.500 euros

La cuantía puede aumentar si el incumplimiento afecta a muchos trabajadores, se repite de forma continuada o la empresa manipula el registro horario.