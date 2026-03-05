La producción industrial en Canarias baja un 3,9% en enero, superior al de la media nacional

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido en Canarias un 3,9% interanual el pasado mes de enero, lo que supone 1,2 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 2,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la producción industrial en Canarias también se ha reducido un 3,9%, frente a un descenso del 2,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 5,4%, con un descenso del 31,6% en el caso de los duraderos y un 4,4% menos para los no duraderos. Respecto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 5,7%, los bienes intermedios anotaron un 12,9% menos y los de la energía un 0,5% más.

Por comunidades

La tasa anual de la producción industrial crece en cinco comunidades autónomas y se reduce en otras 12. En concreto, Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.