El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 5 de marzo, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,115€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Adeje, isla de Tenerife, en Autopista TF-1, cruce La Caleta. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,150€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,980€. La segunda opción más económica de la provincia está en Adeje, en la isla de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde la Gasolina 95 está a 0,999€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí tiene un precio de 0,990€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Adeje, isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde el precio del Gasóleo A es de 0,990€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,229€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,375€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,395€ el litro.

La Palma tiene hoy, jueves 5 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,215€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,265€.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,399€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,475€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,675€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,675€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 5 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,372€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,455€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso a 1,385€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,475€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,499€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,605€ el litro.

La estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,375€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,465€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera TF-111 km 8, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,145€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,145€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,119€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,135€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,198€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,198€ el litro.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [05/03/2026 8:16:31]