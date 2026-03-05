"Con los alquileres actuales se está condenando a los hogares jóvenes a la pobreza en consumo"

La catedrática de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull tiene muy claro el origen de la actual escasez de vivienda, que sitúa en la falta de financiación suficiente al sector de la construcción tras la crisis de 2008, y alerta de las consecuencias a largo plazo de los desorbitados precios de la vivienda.

¿Cómo se ha llegado a la situación actual, en la que buena parte de la población tiene problemas para acceder a la vivienda?

Bueno, no es una situación que se genere de golpe, viene heredada de la crisis financiera. La crisis reduce drásticamente los flujos en los mercados y se produce una penalización del sector de la construcción. En el caso de España, además, desaparece el mercado hipotecario -que estaba en manos de las cajas- y se mantiene una restricción muy fuerte a los empresarios constructores. Es decir, que el sistema se ahoga por falta de financiación por los dos extremos y el resultado ha sido una caída de la producción (de vivienda) espectacular.

Al final, ¿todo se reduce a una cuestión de falta de crédito?

Básicamente. Yo creo que es el problema más importante, la falta de crédito, y luego está el estigma que se ha generado a los constructores. Se les acusó de la crisis y se les penalizó, generando un estigma que ha durado hasta hace nada. Muchos constructores, sobre todos los medianos y pequeños, desaparecieron tras la crisis y ahora tenemos una estructura de la oferta con muy pocas empresas constructoras. Sin financiación, los pequeños promotores no pueden seguir adelante, solamente pueden trabajar los medianos y los grandes. Y eso ha limitado la oferta, a lo que se suma, por el lado de la demanda, la falta de crédito para comprar vivienda. Esto ha provocado una reducción de la capacidad de la gran masa de compradores de primera vivienda, que son los más jóvenes y los nuevos hogares que llegan. Tienen trabajo y podrían pagar la hipoteca, pero no disponen del ahorro inicial. Así que se dirigen al mercado de alquiler, donde se han aglomerado y han tensionado los precios.

Hablemos de medidas que se pueden tomar. ¿Es partidaria de la limitación de precios?

Como economista, nunca he sido partidaria de tocar los precios, porque son un indicador de cómo funciona el mercado, pero he cambiado un poco de opinión últimamente. Cuando tenemos en juego el acceso a la vivienda de los jóvenes, con unos efectos a largo plazo muy importantes, una limitación de precios, si es temporal para salvar los picos especulativos, puede ser una buena medida. De hecho, Barcelona, cuando lo aplicó, evitó ese pico de crecimiento, lo que sucede es que se aplicó cuando los precios de alquiler ya eran muy elevados. Entonces, ¿soy partidaria de limitar precios? Solo de forma temporal, cuando se identifican estos picos y se impida el acceso normal de los hogares.

¿Qué otras medidas se podrían tomar?

Hay que desbloquear la construcción y la financiación, que son los dos elementos fundamentales que impiden que el mercado ajuste. La pregunta sería, ¿se puede desbloquear la construcción en la Comunidad Valenciana? Y la respuesta es que sí. Aunque los promotores dicen que no hay suelo, sí lo hay y bastante. Lo que pasa es que está cedido a los municipios. Los ayuntamientos tienen un fondo de suelo importante que crearon en los años 2000. Hablamos de un suelo que fue cedido por ley por propietarios privados, es decir, que fue una transferencia de riqueza del sector privado al público. Ahora el sector público tiene que usar ese suelo para facilitar el acceso de la vivienda, pero no venderlo, porque entonces de nuevo estaríamos haciendo una transferencia inversa de riqueza, como ha ocurrido en Alicante (en referencia al caso de las adjudicaciones bajo sospecha en la promoción de Les Naus).

¿De qué manera tienen que utilizarlo?

Pues lo que tienen que hacer es alquilar ese suelo a muy bajo precio por un periodo largo, de 75 o 99 años, para que se construyan viviendas encima con un coste asequible. Con esto se puede completar la estructura residencial que demanda el mercado -realmente, no hacen falta tantas viviendas como parece, porque en los 2000 ya se construyó mucho-, y con eso se frenarían los precios.

Pero, entonces, ¿habla de viviendas de alquiler?

No necesariamente. Pueden ser para la venta. Una cosa es el suelo y otra el vuelo. Le pongo el ejemplo de Londres y casi toda Inglaterra, donde el suelo es público o propiedad de la corona, pero lo que se construye encima, no. En nuestro caso, el sector público puede retener el suelo, pero se puede vender el vuelo, es algo que la ley ya contempla. De esta forma, esas viviendas salen mucho más baratas.

¿Y qué hay que hacer con los extranjeros, que en Alicante suponen la mitad del mercado y que son otro de los factores que ha elevado los precios?

Hay que romper con esa idea de que los extranjeros están dejando fuera del mercado a una parte de la población, no compiten por las mismas viviendas. Unos quieren una casa en la playa y el problema de accesibilidad es en las grandes ciudades. Y estamos hablando de todo un sector productivo, que se estudia bajo el paraguas del turismo, pero que es más que eso. Un sector permanente que genera una transferencia de rentas importante. Otra cosa diferente es lo que está ocurriendo en los últimos años, todas esas personas que están localizándose en las ciudades, que ven agradables y bonitas, con un ritmo de vida que les gusta y que trabajan desde aquí. Es otra realidad que está cambiando el mercado y lo que hay que hacer es conseguir que la transición sea suave.

¿Qué repercusiones tiene esta situación de falta de accesibilidad en la vivienda de cara al futuro?

Tiene repercusiones durísimas. En el corto plazo, lo que vemos es que la gente que necesita una vivienda, o no puede entrar en el mercado, o acaba destinando una proporción muy elevada de sus ingresos al alquiler, o se va a vivir más lejos, lo que les obliga a desplazarse todos los días. Pero en el medio y largo plazo, la falta de accesibilidad es terrible porque, al obligar a los hogares jóvenes a destinar gran parte de sus rentas al alquiler, les estás condenando a la pobreza en consumo. Si gastas el 50 % de tu renta en la vivienda, te queda poco para pagar otras cosas, como el colegio de los niños o el transporte y eso también hace que dependas más de los servicios públicos, con lo cual aumenta el coste de estos últimos. Y todo esto acaba afectando también a la salud mental, la percepción de no poder gastar, genera una sensación de pobreza que perdura. Y, aún más, si hay niños. Estamos condicionando la evolución de nuestra sociedad futura, por eso es urgente actuar.