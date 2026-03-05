¿Cómo afectan la guerra de Irán y el caos marítimo al abastecimiento de Canarias?

El golpe que Estados Unidos (EEUU) e Israel le han asestado a Irán, y que se ha extendido a todo Oriente Medio, tiene en tensión todo el comercio mundial. El caos marítimo producido por la reordenación de rutas tras el cierre del estrecho de Ormuz y, sobre todo, las consecuencias que el conflicto tendrá en el incremento de los precios de los combustibles, hacen temer, como poco, un cuello de botella que ralentice el envío de mercancía hacia el Archipiélago y una inevitable subida de los fletes. Y eso, en un territorio que importa la inmensa mayoría de los productos que necesitan sus ciudadanos y empresas, como es el caso de las Islas, inquieta mucho al sector del transporte marítimo, que ya está observando las primeras incidencias.

Algunas de las operaciones que ya estaban confirmadas y debían salir de puertos de diferentes partes del mundo están, por ahora, en 'stand by', porque el tráfico marítimo se está reconfigurando para evitar las zonas de conflicto y a la espera de poder recalcular los costes. «Lo peor no es el colapso que se está produciendo, sino el incremento del precio de los fletes», afirmó este jueves José María Pérez Tavío, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo en Canarias. Asegura que la incertidumbre está paralizando parte de la actividad en el sector. «Está todo el mundo a la espera, a ver qué pasa», insiste, aunque lo que las empresas dan por seguro es un incremento de los precios del transporte de mercancías hacia el Archipiélago. Y, por consiguiente, a la larga se notará también en el bolsillo de las familias.

La situación provocada por el conflicto amenaza con tener un impacto sistémico en el transporte mundial. Por un lado, porque las navieras están reconfigurando sus rutas para alejarse de los puertos cercanos a las zonas más afectadas. Puertos clave para las conexiones marítimas entre Asia, Europea y África ahora mismo están viendo afectada su operatividad. Una de las terminales que ya está experimentando este estrangulamiento es Jebel Ali (Emiratos Árabes Unidos), que funciona como una base logística global. Pero también Ras Tanura y Ras al-Ju’aymah (Arabia Saudita) o Ras Laffan (Qatar), que operan como puntos críticos de salida de crudo, GLP y GNL.

Buques atrapados

Se estima, además, que hay 3.200 buques atrapados en el Golfo Pérsico, el 4% de la flota mundial. Al mismo tiempo, el cierre del estrecho de Ormuz obliga, por un lado, a buscar rutas alternativas para el transporte de mercancías y, por otro, se espera que produzca un encarecimiento del precio de los combustibles.

Factores que, para Pérez Tavío, hacen temer que Canarias pueda experimentar ciertas dificultades para su abastecimiento si se extiende la situación de conflicto, sobre todo por el cuello de botella que se está produciendo en el tráfico marítimo. Con muchas operaciones logísticas paralizadas por la incertidumbre y el reordenamiento del tráfico marítimo, las empresas están teniendo dificultades para que sus operaciones se lleven a cabo tal y como estaba previsto.

Canarias, debido a su situación geográfica –que obliga a traer por mar la inmensa mayoría de las mercancías– es una de las regiones más sensibles a este incremento del precio de los fletes. Así lo indica también el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, quien señala que las Islas se verán afectadas, sin duda, por el incremento de los costes energéticos derivados de su dependencia de las importaciones. Aunque la reordenación de las rutas marítimas, que se están reconduciendo por el cabo de Buena Esperanza, también puede llegar a ser una oportunidad para las Islas, ya que «puede convertir a Canarias en un nodo relevante dentro de las nuevas estrategias energéticas y logísticas del Atlántico».