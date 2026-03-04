El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Hoy, miércoles 4 de marzo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 0,999€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene el gasoil a 0,999€ el litro. En Adeje, Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Autopista TF-1, cruce La Caleta, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,999€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo tiene un precio de 0,999€ el litro.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,100€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro.

Tenerife tiene hoy, miércoles 4 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 0,999€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Adeje, TGAS-TU TRÉBOL, en Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde el litro está a 0,999€.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,209€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,395€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 4 de marzo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,195€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,379€ el litro.

El Hierro tiene hoy, miércoles 4 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,352€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,399€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,625€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,625€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Vallehermoso, estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1, donde sale a 1,385€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde se puede encontrar el gasoil a 1,425€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,499€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,555€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 4 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1 a la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE para llenar el tanque por 1,375€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Avenida de Colón, donde la estación de SAN SEBASTIAN ofrece la Gasolina 95 a 1,415€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 4 de marzo, está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo a 0,999€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,120€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,170€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en TGAS-TU TRÉBOL, a 0,999€ el litro, situada en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 1,129€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera TF-111 km 8, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,093€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,093€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,182€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,182€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, donde está a 1,096€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida Los Menceyes, 223, en la estación PCAN que tiene la Gasolina 95 a 1,096€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [04/03/2026 8:11:52]