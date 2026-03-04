Mayordomos digitales en móviles y empresas: el MWC anticipa las promesas de los agentes de IA

Fascinación y miedo. A finales del pasado enero, el mundo centró su atención en un lugar inesperado: Austria. Desde el corazón de Europa, los desarrolladores Peter Steinberger y Matt Schlicht habían alumbrado Moltbook, un foro similar a Reddit en el que agentes de inteligencia artificial chismorreaban sobre sus usuarios, creaban nuevos idiomas e incluso una religión. No habían cobrado vida; solo estaban simulándolo. Aun así, el truco —una pecera en la que los humanos no podían hacer nada más que observar— funcionó y se convirtió rápidamente en un fenómeno viral que puso en relieve el potencial y también los riesgos de esa tecnología.

Esa lección ha planeado en todas las charlas y debates sobre el presente y el futuro de la IA que se han celebrado esta semana durante el Mobile World Congress (MWC), la feria tecnológica organizada GSMA, patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones, y que Barcelona acoge desde hace ya 20 años.

Los agentes de IA como OpenClaw —responsable de Moltbook— son sistemas programados para ejecutar todo tipo de tareas de forma más o menos autónoma y sin necesidad de intervención de los usuarios. Piensa en un mayordomo digital capaz de hacerlo casi todo por ti: escribir y mandar correos electrónicos, hacer una reserva para cenar en un restaurante, programar una videollamada o comprar entradas para ir al concierto de tu artista favorita. Todo sin que tengas que abrir el móvil.

Segundo día del Mobile World Congress 2026 / JORDI OTIX

Oportunidad para las empresas

El MWC 2026 ha contado con decenas de charlas y conferencias centradas en la llamada IA agéntica, una tecnología aún en sus albores. "2026 será el año de los agentes de IA, el principio de un gran cambio en el que pasaremos de un ecosistema digital basado en el móvil y las apps a uno basado en los bots capaces de operar a través de dispositivos", ha vaticinado Cristiano Amon, director ejecutivo y presidente de Qualcomm, una de las empresas de semiconductores más importantes del mundo.

Si el año pasado se debatió su integración en teléfonos móviles, en esta edición se ha puesto el foco en su aplicación a la empresa, en particular a las 'telecos'. La industria tecnológica promete que externalizar parte del trabajo a estos bots autónomos abrirá la puerta a una mayor productividad y a nuevas fuentes de ingresos. "La IA tiene riesgos por sus imperfecciones, pero tiene aún más beneficios. Por ejemplo, si con los agentes podemos rebajar el coste que les suponen las llamadas, eso les permitirá reimaginar su negocio", ha asegurado Bret Taylor, presidente de la junta de OpenAI (ChatGPT) que antes dirigió la cocreación de Google Maps y el desarrollo tecnológico de Facebook.

2026 será el año de los agentes de IA (...) pasaremos de un ecosistema digital basado en el móvil y las apps a uno basado en los bots capaces de operar a través de dispositivos Cristiano Amon — director ejecutivo y presidente de Qualcomm

Ese augurio seduce tanto a GSMA que, durante la primera jornada del congreso celebrado en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona de L'Hospitalet de Llobregat, creó una pequeña cumbre dedicada en exclusiva a ese tema.

Riesgos de seguridad y privacidad

Para que puedan ejecutar todas esas tareas y tomar decisiones por nosotros, los agentes deben circular libremente dentro de tu dispositivo, saltando de aplicación a aplicación y accediendo a todo tipo de datos personales sensibles como tu biometría —huella dactilar, iris o fisonomía facial— o tus credenciales bancarias.

Esa necesidad es la raiz de uno de sus principales problemas: la falta de ciberseguridad. Y es que, si el agente comete un fallo o es hackeado, se pone en riesgo todo el sistema. Con el citado Moltbook, los mensajes y las direcciones de correo electrónico de más de 6.000 propietarios y más de un millón de credenciales quedaron expuestas.

Son increíblemente peligrosos (...) Es una amenaza que se está comercializando como una comodidad Meredith Whittaker — presidenta de la Fundación Signal

"Son increíblemente peligrosos (...) Es una amenaza que se está comercializando como una comodidad", explicó Meredith Whittaker, presidenta de la Fundación Signal, el pasado octubre en una entrevista con El Periódico de Catalunya.

Este temor también ha estado presente en eventos paralelos al MWC 2026. "Moltbook fue una farsa, pero los agentes de IA parecen un nuevo paradigma computacional, lo más radical del momento", advirtió el martes la investigadora científica Kate Crawford, autora de El Atlas de la IA, en un espacio de diálogo organizado en CaixaForum Barcelona. "Puede moldear nuestra forma de ver el mundo de forma más potente que la propaganda de hace siglos y convertirse en una nueva forma de inseguridad cognitiva".

Noticias relacionadas

Segundo día del Mobile World Congress 2026 / JORDI OTIX

Que cada vez más empresas estén relajando sus medidas de seguridad para ser las primeras en la competición global por el dominio de la IA no ayuda a disipar esas dudas. Anthropic, considerada como la start-up de IA más ética, suavizó la semana pasada las políticas por las que se comprometía a retrasar el desarrollo o lanzamiento de un modelo que pudiera suponer un riesgo catastrófico. A medida que se incrementa la presión competitiva —tanto entre empresas como entre países— se habla más de comercializar esa tecnología que de regularla. Incluso Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, ha advertido que ese escenario puede acelerar la toma de decisiones imprudentes.