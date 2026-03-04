La guerra en Oriente irrumpe tras un inicio de año récord en el turismo alemán en Canarias

Los empresarios del sector turístico se sientan desde este martes a negociar con los turoperadores alemanes en la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB). Los germanos conforman el segundo grupo de clientes más numeroso del Archipiélago, justo por detrás de los británicos. Y aunque la feria se celebra en un contexto internacional marcado por la inestabilidad –con la mirada puesta en el estrecho de Ormuz y la península Arábiga–, el empresariado canario afronta las reuniones con tranquilidad. Las previsiones apuntan a un cierre exitoso de la temporada de invierno y los datos de Frontur refuerzan el vaticinio: el pasado mes de enero se batió el récord de llegadas de turistas alemanes, que superaron por primera vez los 300.000 visitantes.

Sin novedades en el frente. En medio de la incertidumbre sobre el desenlace de la guerra que comenzó con el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán y la rápida respuesta de los ayatolás, aún es pronto para anticipar cómo evolucionará el conflicto. Más difícil todavía resulta prever las consecuencias que podría tener para el turismo en Canarias, y en ese contexto se desenvolvió en su segundo día la ITB. Jordi Estalella, director de Marketing y Ventas de Dreamplace Hotels, explica que cuando la inestabilidad se ha concentrado en países árabes –o, como en este caso, en el país persa de Irán–, el resultado para la primera industria de las Islas ha sido favorable. “Cabe un escenario en el que Oriente Medio deje de percibirse como alternativa vacacional o reduzca de forma significativa las reservas”, explica el directivo de Dreamplace.

En este aspecto coincide el director general de Cordial Hotels&Resorts, Nicolás Villalobos, que ,además, añade que "ahora mismo los turoperadores alemanes están instalados en la gestión de crisis y tratando de evacuar a los turistas que están confinados en destinos como Dubái". No obstante, en un futuro no descarta la posibilidad de que, si la guerra se alargase, "se buscarían destinos alternativos".

Eso sí, una menor competencia no necesariamente implica mayores beneficios. La escalada bélica en Oriente Medio ya han provocado el cierre del estrecho de Ormuz, el canal por el que pasa la quinta parte del petróleo mundial. Como consecuencia el precio del barril de Brent ya superó la barrera de los 80 dólares por lo que, si el conflicto se alarga, podría rebasar los cien y las dificultades económicas de las familias se multiplicarán. A ello se suma el anuncio del cierre de la industria del crudo catarí, que ha provocado que el precio del gas se dispare casi un 70%. ¿En qué se traduce esto para el turismo? Pues en un aumento de los costes en cadena comenzando por el del combustible de los aviones, del transporte terrestre, de los alimentos y, en general, de toda la cadena de suministro que sostiene la actividad turística.

Antes de que el conflicto armado eclipsara la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB), el principal objetivo de los empresarios era frenar la tendencia a la baja que arrastraba la llegada de visitantes alemanes a las Islas desde el último trimestre del pasado año. El enfriamiento de la economía germana se proyecta en una mayor cautela a la hora de gastar. Los giros en la política energética, con el abandono de las nucleares, la dependencia del gas ruso, que se vio frustrada con el estallido del conflicto en Ucrania, o los problemas con la competencia china en el sector de la automoción –columna vertebral de la industria alemana– forman parte de un contexto que explica, según subraya Villalobos, que “las entradas de turistas alemanes en nuestras Islas hayan decrecido”.

Pero en coincidencia con el evento en Berlín, la estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) publicó este miércoles los datos de enero. De ellos se extrae que Canarias acaba de vivir su mejor enero de la historia en términos de llegadas de clientes extranjeros, con 1,42 millones (y con ese récord de más de 300.000 alemanes). Un incremento del 4,9% que se sitúa por encima del anterior récord para ese mes, que se estableció en 2025, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).