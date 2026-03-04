La justicia española imputa a Cloudfare y su CEO por la denuncia de LaLiga y Telefónica contra la piratería en el fútbol

La cruzada de LaLiga y de Telefónica para acaba con la piratería en la emisión del fútbol en televisión avanza en los tribunales. La Justicia española ha imputado a la compañía estadounidense Cloudfare y a su consejero delegado, Matthew Prince, y les ha citado a declarar en calidad de investigados por presuntos delitos piratería audiovisual, tras la querella presentada por la Liga y Telefónica Audiovisual Digital (la sociedad propietaria de Movistar Plus+), según apuntan fuentes judiciales.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado al grupo digital estadounidense y a su máximo ejecutivo adeclarar el próximo 7 de abril como investigados por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia. Se trata de la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de Estados Unidos por presuntos delitos contra la propiedad intelectual y llega en un momento clave en que los clubes de LaLiga y el principal adjudicatario de los derechos audiovisuales del fútbol, Telefónica, han lanzado una estrategia para acabar con la piratería y la emisión ilegal de los partidos.

Las estimaciones de LaLiga y Movistar, recogidas en la querella, apuntan a que aproximadamente un 38% de los servidores, webs, reproductores y plataformas ilegales que difunden contenidos de competiciones de forma ilícita en España ha utilizado servicios de Cloudflare. Los querellantes sostienen que Cloudflare actúa como un intermediario técnico cuya red de distribución de contenidos (CDN) y sistema de 'reverse proxy' ocultan la IP real de los servidores piratas tras direcciones IP de Cloudflare visibles en Internet. Se le atribuye la prestación de alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de flujos de 'streaming' con contenidos ilícitos de LaLiga, lo que situaría a la compañía como un "actor imprescindible" en toda la cadena de la piratería audiovisual.

Los daños económicos causados por la actividad que Cloudflare presuntamente permite o facilita ascenderían a 859 millones de euros anuales. La querella sostiene que la compañía obtendría beneficios millonarios derivados de los servicios prestados a plataformas de piratería, al tiempo que contribuye a la difusión masiva de retransmisiones ilegales de partidos de LaLiga.

Noticias relacionadas

Próxima ampliacion