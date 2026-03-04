El euribor alcanza máximos del año en el 2,3% ante la incertidumbre por el conflicto en Irán

El euríbor, principal referencia para la mayoría de hipotecas variables en España, ha alcanzado este miércoles su nivel más alto en lo que va de año en el 2,3%, impulsado por la incertidumbre sobre el impacto que el conflicto abierto este fin de semana en Irán podría tener en la inflación y, en consecuencia, en la evolución de los tipos de interés. El indicador ha acelerado su subida en los últimos días, al pasar del 2,222% registrado el pasado viernes —último día de febrero— al 2,307%, su nivel más alto desde diciembre de 2025.

Con los primeros datos de marzo, el euríbor acumula ya una media mensual del 2,256%, por encima del 2,221% de febrero y del 2,245% de enero.

Los expertos atribuyen este repunte al aumento de la incertidumbre geopolítica tras el estallido del conflicto en Irán, que ha provocado un encarecimiento de la energía, especialmente del petróleo y el gas.

“Esta situación hace que los mercados empiecen a descontar un posible repunte de la inflación en la eurozona —que en febrero se situó en el 1,9%— y, por tanto, que los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo (BCE), puedan mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo o incluso endurecer la política monetaria si la inflación supera el objetivo del 2%”, explica la directora de Comunicación y portavoz de iAhorro, Laura Martínez.

En este contexto, la experta apunta a la reunión del BCE prevista para el 19 de marzo, en la que el mercado estará pendiente de las señales que pueda dar su presidenta, Christine Lagarde. Martínez reconoce que el escenario ha cambiado respecto a las previsiones que manejaba el comparador tras la reunión de febrero, cuando los tipos se mantuvieron estables.

Posible aumento de tipos

Si entonces se esperaba que cualquier ajuste de los tipos oficiales fuese a la baja, ahora la percepción “es la contraria”. “Si se modifican los tipos en los próximos meses, lo más probable es que sea al alza”, señala Martínez. A su juicio, el comportamiento del euríbor en los últimos días refleja ya esas nuevas expectativas del mercado.

De mantenerse la tensión geopolítica y la presión sobre los precios energéticos, el indicador podría cerrar marzo entre el 2,3% y el 2,4%, y mantenerse en esos niveles hasta que la situación se estabilice.

En la práctica, esto podría traducirse en ligeros aumentos en las cuotas mensuales en las próximas revisiones de hipotecas variables, aunque la experta matiza que no se trataría de un incremento “dramático”. “Es más bien un aviso de que la tendencia se está moviendo ligeramente por encima de lo esperado, por lo que conviene seguir de cerca la evolución de los mercados y del conflicto”, apunta.

En la misma línea se pronuncia el consejero delegado y presidente de Rastreator, Víctor López, quien atribuye el repunte del índice al entorno de mayor incertidumbre. “Cuando aumenta la volatilidad o aparecen factores geopolíticos que pueden afectar a la inflación o al crecimiento, el mercado ajusta rápidamente sus previsiones y eso se refleja en el euríbor”, explica.

Según López, los titulares de hipotecas variables podrían comprobar que las próximas revisiones no reflejan bajadas tan rápidas como se esperaba hace unos meses, aunque insiste en que no se trata de un cambio brusco de escenario, sino de un ajuste en las expectativas.

En este contexto, considera que puede ser un buen momento para analizar posibles cambios en la hipoteca, como pasar a tipo fijo, renegociar condiciones o amortizar parte del préstamo, decisiones que podrían tener un impacto relevante en el coste total de la financiación.