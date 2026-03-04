Confirmado por el Estatuto del Becario: los estudiantes de la ULL podrán estudiar y hacer prácticas a la vez con más garantías

Muchos estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) quieren terminar su carrera cuanto antes para incorporarse al mercado laboral, pero durante su formación pueden realizar prácticas profesionales que les permiten adquirir experiencia antes de graduarse. Sin embargo, algunos jóvenes rechazan esta opción porque consideran que puede restar tiempo a su vida académica. Esta situación podría cambiar con la aprobación del Estatuto del Becario, que regula por primera vez los derechos y condiciones de quienes realizan prácticas.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al denominado Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, una ley que quiere garantizar los derechos de este colectivo. El Ejecutivo ha enviado el Estatuto del Becario al Congreso para su debate y posterior aprobación.

Este anteproyecto que busca acabar con el "falso becario", es decir, de los estudiantes que desempeñan tareas estructurales en empresas sin contrato laboral y, en muchos casos, sin remuneración ni protección real. También se pretende blindar derechos básicos como horarios, descansos y compensación de gastos.

Así funciona el Estatuto del Becario

Se trata de una futura ley estatal que regulará por primera vez de forma específica las prácticas no laborales que realizan estudiantes universitarios y de Formación Profesional en empresas e instituciones. Hasta ahora, gran parte de las condiciones dependían de convenios entre universidades y compañías o de la voluntad de cada entidad.

El nuevo marco pretende fijar límites y derechos mínimos comunes en todo el país, reforzando el carácter formativo de las prácticas y evitando abusos. Este movimiento se suma a un cambio que ya está en marcha, porque desde el 1 de enero de 2024 es obligatorio dar de alta en la Seguridad Social a todos los becarios, cobren o no, una medida impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Si el texto se aprueba sin cambios, los becarios tendrán estos derechos:

Compensación obligatoria de gastos: Las empresas deberán cubrir desplazamiento, manutención o alojamiento derivados de las prácticas, salvo que el estudiante ya perciba una ayuda económica suficiente o una beca que incluya esos conceptos.

Las empresas deberán cubrir desplazamiento, manutención o alojamiento derivados de las prácticas, salvo que el estudiante ya perciba una ayuda económica suficiente o una beca que incluya esos conceptos. Límite de becarios por plantilla: Los estudiantes en prácticas no podrán superar el 20% del total de trabajadores. En empresas de hasta 10 empleados, el máximo será de dos becarios.

Los estudiantes en prácticas no podrán superar el 20% del total de trabajadores. En empresas de hasta 10 empleados, el máximo será de dos becarios. Tutorización real y controlada: Cada trabajador podrá tutorizar como máximo a cinco becarios, o tres si se trata de una empresa pequeña, con el objetivo de garantizar seguimiento efectivo.

Cada trabajador podrá tutorizar como máximo a cinco becarios, o tres si se trata de una empresa pequeña, con el objetivo de garantizar seguimiento efectivo. Prohibición de horas extra: El estudiante no podrá alargar su jornada más allá de lo pactado.

El estudiante no podrá alargar su jornada más allá de lo pactado. Descansos y festivos equiparables: Se reconocerán los mismos tiempos de descanso, vacaciones y festivos que al resto de la plantilla.

Se reconocerán los mismos tiempos de descanso, vacaciones y festivos que al resto de la plantilla. Sin turnos ni noches, salvo excepción formativa: Las prácticas no podrán desarrollarse en horario nocturno o a turnos, salvo que la titulación lo exija de forma justificada.

Las prácticas no podrán desarrollarse en horario nocturno o a turnos, salvo que la titulación lo exija de forma justificada. Régimen sancionador contundente: Las multas por incumplimiento grave, especialmente en casos de "falsos becarios", podrán oscilar entre 120.000 y 225.000 euros.

¿Cómo afectará el Estatuto del Becario a los estudiantes universitarios?

El impacto será directo para los estudiantes de la ULL en tres grandes ámbitos:

En el plano económico: hacer prácticas ya no debería suponer un coste personal. Hasta ahora, muchos estudiantes asumían transporte o manutención sin compensación. Con la nueva norma, la empresa deberá cubrir esos gastos, salvo que exista remuneración suficiente. En el ámbito académico: la ley refuerza la prioridad de los estudios. Los horarios deberán ser compatibles con clases y exámenes, y el estudiante podrá ausentarse por motivos académicos o médicos sin penalización. Desde el punto de vista laboral: la norma busca garantizar que el alumno no sustituya a un trabajador. Las tareas deberán estar vinculadas al plan formativo y el tutor tendrá un número limitado de becarios a su cargo, lo que debería traducirse en más acompañamiento y aprendizaje real.

Además, el tiempo de prácticas seguirá computando para la jubilación gracias a la cotización obligatoria ya vigente.

Normas basicas del Estatuto del Becario / El Día / Ministerio de Trabajo y Economía Social

Pese a las ventajas para los estudiantes, las universidades no tienen del todo claro este Estatuto del Becario, porque alegan que el aumento de costes y exigencias podría provocar que algunas empresas, especialmente pymes o entidades públicas con presupuestos ajustados, reduzcan su oferta de plazas.

El temor es que, aunque las condiciones mejoren, resulte más difícil encontrar empresa para realizar prácticas curriculares obligatorias.

Si la ley supera su trámite parlamentario las prácticas universitarias en España cambiará de forma estructural, dejando de ser una zona gris para convertirse en un espacio regulado, con derechos definidos y límites claros.