Canarias vive su mejor enero turístico con 1,42 millones de visitantes extranjeros

El gasto por turista en el archipiélago para dicho mes se sitúa en 193 euros al día

Turistas en una playa de Canarias.

Turistas en una playa de Canarias. / Andrés Cruz

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El sector turístico de Canarias acaba de vivir su mejor enero de la historia en términos de llegada de clientes extranjeros, con 1,42 millones, un 4,93% por encima del anterior récord para ese mes, que se estableció en 2025, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

La estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) muestra, no obstante, un pequeño retroceso con respecto al mes inmediatamente anterior, diciembre de 2025, cuando eligieron Canarias para sus vacaciones 1,44 millones de turistas extranjeros, 19.175 más. La diferencia entre los dos meses es del 1,32%.

Canarias, que está inmersa en su temporada alta, fue en enero el destino español con más turistas internacionales, con un 27% del total de llegadas del país, que ascendieron a 5,12 millones.

Gasto turístico

En cuanto al gasto, los turistas extranjeros se dejaron en enero en sus vacaciones en las islas 2.241 millones de euros, un 9,3% más que un año antes.

Ese aumento se explica por el alza de precios y por la mayor afluencia de turistas, que se gastaron un 6,9% más por persona y día de estancia en las islas: 193 euros.

Sin embargo, el gasto total por persona disminuyó un 1,2%, hasta los 1.570 euros, y también bajó un 7,6% la estancia media, para quedarse en 8,1 días.

En este caso, Canarias representa en enero el 28% de la facturación del turismo extranjero en España en el primer mes del año.

