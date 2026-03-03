La Seguridad Social ofrece 1.500 euros al mes a las madres desempleadas de Tenerife que tienen que cuidar a sus hijos y cumplen estos requisitos

Miles de madres solteras en Tenerife afrontan en solitario el cuidado de sus hijos y los gastos del hogar sin contar con ingresos suficientes. Ante esta situación de vulnerabilidad económica, el Gobierno, a través de la Seguridad Social y otros organismos, ofrece diversas ayudas y prestaciones destinadas a aliviar la carga financiera y garantizar el bienestar de las familias monoparentales.

La pérdida de empleo cuando se tienen hijos multiplica la presión económica en cualquier hogar. Las madres desempleadas en España pueden acceder a varias ayudas económicas directas que van más allá de las deducciones fiscales. Se trata de prestaciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y por la Seguridad Social, con requisitos específicos y cuantías que dependen de la situación laboral previa y de las cargas familiares. Así lo explica el asesor fiscal Juan Ignacio Diez.

1.Prestación contributiva por desempleo: hasta 1.575 euros mensuales

Esta es la más común, ya que se trata del Paro, siendo la principal protección para quienes han trabajado y cotizado lo suficiente. Es una prestación económica temporal que sustituye parte del salario tras perder el empleo de forma involuntaria. Para solicitarla debes cumplir estos requisitos:

Haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años.

Estar en situación legal de desempleo (despido, fin de contrato, etc.).

Estar inscrita como demandante de empleo.

La cuantía que recibes dependerá de la base reguladora que tuviste mientras trabajabas, ya que se saca de la media de las bases de cotización de los últimos 180 días con empleo. Se aplica el 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses y el 60% a partir del séptimo mes. Aproximadamente, quedan estas cuantías mensuales:

Sin hijos: mínimo aproximado 560 euros y máximo en torno a 1.200 euros.

mínimo aproximado 560 euros y máximo en torno a 1.200 euros. Con un hijo: hasta unos 1.375 euros.

hasta unos 1.375 euros. Con dos o más hijos: puede alcanzar aproximadamente 1.575 euros mensuales.

Puedes cobrar el paro en un periodo que va de 4 a 24 meses, dos años, en función del tiempo cotizado. Debe pedirse en el SEPE en los 15 días hábiles posteriores al cese laboral, con cita previa o a través de su sede electrónica.

2.Subsidio por cotización insuficiente: 570 euros al mes

Esta ayuda está pensada para madres que han trabajado, pero no han llegado al mínimo de 360 días exigido para cobrar el paro. Es un subsidio asistencial para quienes no alcanzan el periodo mínimo de cotización. Los requisitos para obtenerla son:

Haber cotizado al menos 3 meses si se tienen hijos a cargo.

Haber cotizado 6 meses si no se tienen hijos.

Estar desempleada e inscrita como demandante.

No superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 1.064 euros mensuales en 14 pagas.

La cuantía es fija, de unos 570 euros al mes, el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente. La puedes cobrar durante 21 meses si tienes hijos, y durante medio año si no cuidas menores. La ayuda también se gestiona a través del SEPE y exige mantener la búsqueda activa de empleo.

3. Subsidio tras agotar el paro: hasta 18 meses de protección

Cuando se termina la prestación contributiva por desempleo y aún no se ha encontrado trabajo, existe una segunda protección económica. El subsidio que se solicita tras acabarla es una ayuda asistencial destinada a personas con cargas familiares que han agotado el paro y cumplen con estos requisitos:

Haber consumido la prestación contributiva.

Tener responsabilidades familiares.

Estar inscrita como demandante de empleo.

No superar el 75% del SMI en ingresos mensuales.

El ingreso también corresponde al IPREM, en torno a 570 euros al mes, con una duración de hasta 18 meses, con posibilidad de prórrogas según la situación. Este subsidio requiere renovaciones periódicas y acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos económicos.

4. Ingreso Mínimo Vital: hasta 1.020 euros según la unidad familiar

La Seguridad Social gestiona esta prestación destinada a hogares en situación de vulnerabilidad económica y que es una de las principales ayudas que se pueden pedir en España. El IMV es una renta garantizada que cubre la diferencia entre los ingresos del hogar y un umbral mínimo fijado por ley.

Se piden estos requisitos para cobrarla:

Residencia legal y continuada en España.

Cumplir los límites de ingresos y patrimonio establecidos para cada tipo de unidad familiar.

La vivienda habitual no se tiene en cuenta como patrimonio, pero sí el dinero en cuentas, inversiones o segundas propiedades.

La cuantía final depende de varios factores y si existen complementos:

Cuantías base (Unidades no monoparentales): Para un adulto solo o un adulto con menores a cargo que no constituyan legalmente una familia monoparental.

1 adulto solo: 733,60 € al mes (8.803,20 € al año).

733,60 € al mes (8.803,20 € al año). 1 adulto y 1 menor: 953,68 € al mes (11.444,16 € al año).

953,68 € al mes (11.444,16 € al año). 1 adulto y 2 menores: 1.173,76 € al mes (14.085,12 € al año).

1.173,76 € al mes (14.085,12 € al año). 1 adulto y 3 menores: 1.393,84 € al mes (16.726,08 € al año).

1.393,84 € al mes (16.726,08 € al año). 1 adulto y 4 o más menores: 1.613,92 € al mes (19.367,04 € al año).

Cuantías para Familias Monoparentales: Incluye el complemento extra del 22% aplicable cuando el adulto es el único responsable legal.

1 adulto y 1 menor: 1.115,07 € al mes.

1.115,07 € al mes. 1 adulto y 2 menores: 1.335,15 € al mes.

1.335,15 € al mes. 1 adulto y 3 menores: 1.555,23 € al mes.

1.555,23 € al mes. 1 adulto y 4 o más menores: 1.775,31 € al mes.

Complementos adicionales que se pueden sumar a las cantidades anteriores:

Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI): Extra mensual por cada menor a cargo según su edad (a 1 de enero de 2026):

Menores de 3 años: 115,00 €/mes por niño.

115,00 €/mes por niño. Entre 3 y 5 años: 80,50 €/mes por niño.

80,50 €/mes por niño. Entre 6 y 17 años: 57,50 €/mes por niño.

Complemento por Discapacidad: Si el adulto o algún menor tiene una discapacidad reconocida del 65% o superior, se suma un extra de 161,39 € al mes (22% de la cuantía base).

El IMV no siempre sustituye totalmente otras ayudas, ya que puede complementar ingresos hasta alcanzar el umbral garantizado.

El incremento del coste de la vida, la precariedad laboral y la temporalidad afectan especialmente a hogares monoparentales, donde la madre suele asumir la totalidad de la carga económica y de cuidados. Según datos oficiales, este tipo de hogares presenta una tasa de riesgo de pobreza superior a la media nacional.

Por eso, estas cuatro ayudas se han convertido en pilares fundamentales de protección social. No son automáticas: requieren solicitud expresa y cumplir estrictamente los requisitos de ingresos y patrimonio.