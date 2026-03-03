España pierde en 20 años un tercio de sus minas y de sus mineros a la espera del ‘boom’ de la explotación de materias críticas

El sector minero ha vivido una auténtica reconversión en España en las últimas décadas que se ha traducido en una reducción significativa del volumen de actividad. En los últimos veinte años España ha echado el cierre un tercio de sus minas y ha perdido a un tercio de sus mineros, pero el sector se prepara para una reactivación sustancial. Una nueva etapa de esperado crecimiento partir de ahora al calor del plan de la Unión Europea de elevar la producción autóctona de materiales fundamentales para alimentar la doble transformación ecológica y digital, reduciendo la dependencia de terceros países y reforzando la autonomía estratégica continental en un momento de convulsiones geopolíticas.

España tiene un total de 2.592 explotaciones mineras en activo, un 38% menos desde las más de 4.200 instalaciones operativas hace dos décadas en una tendencia menguante y constante, según los registros del último informe de la Estadística Minera con datos correspondientes a 2024 (una estadística que lleva publicándose en España de manera ininterrumpida durante más de 160 años, desde 1861). El progresivo redimensionamiento a la baja ha estado marcado fundamentalmente por el adiós de la producción de carbón en el país y por la menor presencia de la actividad de extracción de minerales metálicos tradicional.

Una reordenación que ha tenido impacto directo en el empleo. El sector contaba con un total de 30.200 trabajadores al cierre de 2024, casi un 30% menos que los 42.600 empleos de hace dos décadas, pero con una cifra que está consiguiendo estabilizarse en los últimos años. Una estabilización que también se pone de manifiesto relativamente en el valor económico de toda la producción minera nacional, con 3.628 millones de euros, un 1,6% más que en el ejercicio anterior (gracias al aumento de los productos de cantera para construcción, y pese a las caídas de los minerales energéticos, los industriales y las rocas ornamentales), pero dentro de la horquilla de entre los 3.000 y los 4.000 millones que se ha mantenido de manera consistente desde el inicio del siglo.

El sector minero en toda Europa, y en España en particular, se prepara para un relanzamiento. La era de tensiones geopolíticas y de políticas de neoproteccionismo económico llevan a la Unión Europea a intentar reforzar su autonomía estratégica en el campo de las materias primas que se consideran fundamentales para la transición energética y para la digitalización. La previsión es que la utilización de materiales como el litio, el grafito, el cobalto, el níquel o las tierras raras crezca de manera disparada en las próximas décadas, y Europa trata de reducir su extrema dependencia del exterior (de China, de Estados Unidos o de Rusia) en la extracción y procesamiento de estos minerales.

Plan de exploración masiva en España

En este contexto, el Gobierno español ultima la aprobación en las próximas semanas de un plan masivo de exploración de minerales en su territorio y de reciclaje de los residuos que los contienen para impulsar la autonomía nacional y europea, que debe derivar en una reactivación del sector minero nacional tras años de progresivo declive. El valor económico de las materias primas fundamentales (como cobre, fluorita, feldespato, estroncio, wolframio y tántalo) se situó en los 830 millones durante el ejercicio 2024. El objetivo es que la nueva etapa impulse aún más el progresivo alejamiento de la minería de las fórmulas más tradicionales de antaño y que dé paso a una reinvención a golpe de innovación, de prácticas sostenibles y con una visión de futuro ligado a las grandes transformaciones económicas.

El Ministerio para la Transición Ecológica ultima la aprobación definitiva del Plan de Acción de las Materias Primas Minerales para el periodo 2026-2030, el primer plan quinquenal de estas características. La nueva hoja de ruta incluye la puesta en marcha de un Programa Nacional de Exploración Minera hasta el final de esta década, con el objetivo de mejorar el conocimiento (y analizar su futura explotación) de cuáles de los minerales que la UE considera estratégicos existen en España y cuáles se pueden reaprovechar mediante el reciclaje de los residuos.

España no desarrolla una prospección masiva de sus minerales desde el posfranquismo. La última fue el Plan Nacional de Minería desarrollada entre 1969 y 1970 y entonces no se desarrolló en busca de minerales que son los que ahora se consideran fundamentales para el desarrollo de las renovables y de los equipos tecnológicos, como el litio, el níquel, el cobalto o las tierras raras. El programa de exploración contempla la realización de una prospección tanto de los minerales que aún hay en el subsuelo español (situados en la franja oeste del país, de Galicia a la Andalucía más occidental, pasando por Castilla y León y Extremadura) como el millar de grandes instalaciones de acumulación de residuos de explotaciones mineras en activo y ya cerradas, como escombreras o balsas.

La ejecución de estudios de exploración y análisis busca reimpulsar las 2.600 explotaciones mineras aún en activo en España y dar una nueva vida a los materiales acumulados a algunas de las que ya paralizaron su actividad. El Gobierno pretende volver a analizar -utilizando la tecnología actual- todos los estudios geocientíficos realizados en las últimas décadas (con información de unos 250.000 metros de sondeos que acumula el CSIC) para buscar recursos no identificados. Pero también realizará estudios geofísicos y de detección remota, así como sondeos y catas tradicionales.

El objetivo es elaborar un nuevo mapa de toda la potencialidad de explotación y utilización de minerales que ahora se consideran fundamentales para las renovables, los móviles o los coches eléctricos. España dispone de reservas potenciales de algunos de los minerales que la UE considera estratégicos o fundamentales, pero cuenta ya con una amplia actividad industrial vinculada a otras materias primas. España es el primer productor mundial de pizarra para tejados, el segundo de mármol y rocas ornamentales, y el tercero de granito; dentro de la UE es el único productor de estroncio y sepiolita, el primero de fluorita y yeso, y el segundo de cobre, magnesita y sales potásicas.

La UE pretende dar otro impulso adicional. La Comisión Europea identificó el año pasado medio centenar de proyectos estratégicos de este tipo, de los que siete se ubican en territorio español, y que se benefician de una tramitación administrativa simplificada para obtener todos los permisos y también pueden acceder de manera preferente a financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El listado de Bruselas incluye dos proyectos para la extracción de litio en la provincia de Cáceres, en Extremadura, y en Ourense, en Galicia; de tungsteno en Badajoz, y en la provincia de Ciudad Real, en Castilla la Mancha, además de otros dos proyectos para la extracción de cobre en la provincia de Sevilla, y cobre platino, cobalto y níquel en Badajoz y Huelva. La Comisión Europea prepara ya la resolución de un segundo proceso con nuevos proyectos estratégicos de aprovechamiento de minerales fundamentales en territorio comunitario.