Sostener y reanimar el mercado turístico alemán, objetivo de Canarias en el 60 cumpleaños de la ITB de Berlín

El turista alemán es de los que más días de duración otorga a sus viajes. Son 11,1 días frente a los 9,3 por los que se prolongan la estancia media del conjunto de los viajeros que eligen el Archipiélago. El mercado germano es el segundo en número de clientes aportados al sector alojativo canario. Dos razones que por sí solas invitan a hacer todos los esfuerzos posibles en la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín 2016 (ITB) que se ha inaugurado este martes por suavizar el retroceso que muestra desde el último trimestre del pasado año.

Sin embargo, la delegación de las Islas que se ha desplazado a la capital de Alemania se ha topado con un dragón. Las bombas que escupe en Oriente Medio ya ha cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial. El rally alcista del precio del barril de Brent ya ha comenzado y la barrera de los 80 dólares destruida por completo. Si el conflicto se alarga se situará por encima de los cien dólares y las dificultades económicas de las familias se multiplicarán.

"Inhumano e inmoral"

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha señalado en declaraciones a Televisión Canaria que es pronto para conocer si el carácter de "refugio" que confiere al destino el estar lejos de la zona en la que estallan los misiles genera desvíos de viajeros en su favor. Más taxativo, el director general de beCordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobobos, ha calificado como "inhumano e inmoral" realizar cualquier "lectura ventajista".

Algo que, por otra parte, sería difícil de ocurrir teniendo en cuenta que el precio de la gasolina, el transporte y la energía podría dispararse de alargarse circunstancias como el cierre de la industria gasística catarí. El incremento inmediato del coste de dicho combustible se acerca ya al 50%.

No habrá nueva Primavera Árabe

Podría darse el caso de la Primavera Árabe en 2011, cuando la planta alojativa de las Islas reventó en plena temporada invernal acogiendo a los turistas que tuvieron que desistir de viajar a otros destinos como Túnez, Egipto o Turquía. Pero solo si a los potenciales clientes les queda dinero en el bolsillo después de pagar todo mucho más caro por el efecto expansivo que tiene el encarecimiento de los precios energéticos.

En opinión del presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Santiago de Armas, ambos factores dejarían en empate el resultado. Precisamente De Armas, también vinculado a Grupo Lopesan, analizó hace unos días un informe de Exceltur en el que, entre otras cuestiones, se concluía con el resurgir seguro del mercado alemán.

Sin plena recuperación

"El problema no es que los alemanes hayan cambiado de destino, sino la decisión de no viajar a la que les conduce su carácter, más analítico", continúa el también vicepresidente tercero de la institución cameral. En plena coincidencia, Villalobos ha recordado que el mercado germano "nunca ha llegado a recuperar el nivel previo a la pandemia". Entre 2016 y 2018, acumuló tres ejercicios superando los tres millones de viajeros que escogieron Canarias; "el año pasado fueron 2,8 millones", ha detallado el director general de beCordial Hotels & Resorts.

La dura competencia de la automoción china y "una política energética discutible, relegando la nuclear y apostando por el gas ruso", ha explicado Nicolás Villalobos, han provocado que solo en 2025 el PIB alemán haya logrado cerrar en positivo -dos décimas- tras dos ejercicios de retrocesos. Eso en la mentalidad de los teutones es sinónimo de guardar el dinero para tiempos mejores.

¿Es posible convencerles?

Y esa es una de las oportunidades que observa el presidente de la patronal turística de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua. La "capacidad de ahorro" de los alemanes, superior "a la que tienen el resto de europeos". ¿Es posible convencerles de que lo inviertan en unas vacaciones?

En otro tiempo la respuesta habría sido un rotundo no, pero tras la pandemia, a pesar de los malos datos económicos lo cierto es que, sin alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria, la demanda ha crecido hasta alcanzar en 2025 el cuarto mayor tamaño de la historia.

Concentran el 15% de la demanda total y tres puntos más del gasto

Quince de cada cien visitantes llegados el pasado año fueron germanos. Y los 4.193 millones de euros -1.641 euros por viaje- que dejaron en sus visittas al Archipiélago representaron el 18% del total recaudado por la industria turística canaria. Es decir, el gasto adelanta en tres puntos a la tasa sobre el total de la demanda. El esfuerzo merece la pena.

Además de esto, la Consejeria de Turismo autonómica ha destacado que este es un mercado que se reparte como ningún otro entre las diferentes islas. Es indudable el peso específico que tiene para Gran Canaria y tiene un peso sobre total "especialmente importante en Fuerteventura y La Palma" para la "oferta alojativa tradicional de La Gomera". A esto se suma una "alta fidelidad".

El 20% ha venido diez o más veces

El 71% de los alemanes que llegan no lo hacen por primera vez , pero es que una quinta parte de ellos -unos 567.000- han estado en las Islas al menos en diez ocasiones. Y con una alta recurrencia, "el 16% ha venido al menos una vez al año en los últimos cinco". Estos números son lo que sostienen la afirmación de Santiago de Armas sobre la apuesta segura que es el mercado teutón: "Pueden retraerse, pero al año o año y medio tienen la necesidad de venir", ha expuesto.

El pasado año, el Gobierno alemán decidió incrementar el endeudamiento público en más de 500.000 millones de euros. Un plan de choque inversor en respuesta al impacto que ha tenido sobre su industria la política arancelaria destada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El desempleo supera ya los tres millones de personas, dato que aporta Turismo de Canarias, que incide en que es el más alto de la última década. En 2025 se registraron más de 17.000 quiebras de empresas.

Segundo semestre

Mañaricua citó el lunes las previsiones de los expertos que sitúan en el segundo semestre de ese año la llegada a la economía real de esa lluvia de millones, lo que debería insuflar oxígeno a las economías familiares y generar una mejora en las cifras suficiente para que viajar recupere puestos en la estructura de costes de las economías familiares.

En la temporada de invierno que se cierra este mes, la presencia de alemanes ha descendido un 6%. Pero los 1,7 millones de visitantes llegados desde el gigante centroeuropeo es una cifra que no iguala ningún otro destino. Turquía es el perseguidor más cercano y se queda por debajo del millón.