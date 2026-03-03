Hacienda lo hace oficial: estas son las fechas para que los contribuyentes canarios puedan presentar la Declaración de la Renta

La Agencia Tributaria ya ha hecho oficial el calendario de la Renta 2026. Estas son las fechas clave que deben tener en cuenta los contribuyentes canarios para presentar su declaración anual del IRPF dentro de plazo y evitar posibles recargos o sanciones por parte de Hacienda. Este año se han introducido algunas novedades que afectan a todas las personas que están obligadas a presentar la Declaración de la Renta.

La campaña de la Renta 2026 corresponde a los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2025, por lo que los contribuyentes deberán revisar todas las rentas percibidas en ese periodo. En menos de un mes se abrirá el plazo de presentación, que se extenderá hasta finales de junio.

Lucía Feijoo Viera

La Agencia Tributaria iniciará la campaña con novedades relevantes, como ajustes en determinadas deducciones, cambios en los límites de obligación de declarar y un mayor control sobre las ventas realizadas a través de plataformas digitales. Conocer las fechas y saber si estás obligado a presentar la declaración es el primer paso para evitar sanciones o perder una posible devolución.

Calendario oficial de la Renta 2026

La campaña se desarrollará entre abril y junio y se podrá presentar por tres vías:

Presentación por Internet

Esta es la modalidad más usada. A través de la Web de la Agencia Tributaria tienes acceso a tu borrador de la Renta, al que tendrás que acceder mediante Cl@ve o DNI electrónico. Es la primera modalidad que se abre a partir de esta fecha:

8 de abril de 2026: inicio del plazo a través de Renta WEB y la app oficial.

inicio del plazo a través de Renta WEB y la app oficial. 30 de junio de 2026: último día para presentar la declaración.

Presentación por teléfono

Hacienda pondrá en marcha un año más el plan "Le Llamamos", donde habilitará dos números telefónicos para que puedas solicitar la cita y, posteriormente, te den fecha para hacerla por este canal. Estos son los días más importantes:

29 de abril de 2026: comienza la solicitud de cita previa.

comienza la solicitud de cita previa. 6 de mayo de 2026: arranca la atención telefónica para confección y presentación.

arranca la atención telefónica para confección y presentación. 29 de junio de 2026: último día para pedir cita.

Los números de Hacienda son: 91 535 73 26 o 901 12 12 24 (automático), o al 91 553 00 71 o 901 22 33 44 (atención personal).

Atención presencial en oficinas

Este es el modo tradicional. Desde Hacienda se ofrece la oportunidad de acudir presencialmente a sus sedes para que un funcionario haga la Renta por ti. Para ello, primero debes coger cita previa y se abrirá el plazo en etas fecha:

29 de mayo de 2026: apertura de cita previa para atención presencial.

apertura de cita previa para atención presencial. 1 de junio de 2026: inicio de la atención en oficinas.

inicio de la atención en oficinas. 29 de junio de 2026: cierre de la solicitud de cita.

En todas las provincias hay oficinas de la Agencia Tributaria. Puedes consultar la más cercana en su web oficial.

Fechas límite clave en la Renta 2026

Hacienda también pone dos fechas más que debes tener en cuenta:

25 de junio de 2026: último día para presentar declaraciones con resultado a ingresar si se domicilia el pago.

último día para presentar declaraciones con resultado a ingresar si se domicilia el pago. 30 de junio de 2026: fin oficial de la campaña.

Límites de ingresos en la Declaración de la Renta 2026

Uno de los aspectos más consultados cada año son los umbrales que marcan la obligación de presentar el IRPF. Por rendimientos del trabajo, se establecen estos límites según tus pagadores:

Un solo pagador: obligación a partir de 22.000 euros brutos anuales.

obligación a partir de 22.000 euros brutos anuales. Dos o más pagadores: el límite baja a 15.876 euros anuales cuando del segundo y restantes pagadores se han cobrado más de 1.500 euros en conjunto. Si del segundo pagador se perciben 1.500 euros o menos, se mantiene el límite general de 22.000 euros.

La Agencia Tributaria obliga a que siempre presenten la Renta las personas que hayan cobrado prestación por desempleo del SEPE, independientemente de la cuantía, los autónomos dados de alta en el RETA en cualquier momento de 2025 y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y todos los miembros de su unidad de convivencia. También debes declarar estos rendimientos:

Más de 1.600 euros anuales en rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos) o ganancias patrimoniales sujetas a retención.

Más de 1.000 euros anuales en rentas inmobiliarias imputadas, ayudas públicas o rendimientos de Letras del Tesoro.

Pérdidas patrimoniales superiores a 500 euros.

Aunque no se superen estos límites, puede interesar presentar la declaración si el resultado sale a devolver.

Principales novedades de la campaña de la Renta 2026

Este ejercicio introduce ajustes que afectan a trabajadores, arrendadores y contribuyentes con ahorro elevado.

Mejora para rentas bajas: La reducción por rendimientos del trabajo aumenta hasta 7.302 euros para sueldos inferiores a 14.852 euros, aplicándose de forma gradual hasta los 19.747 euros.

La reducción por rendimientos del trabajo aumenta hasta 7.302 euros para sueldos inferiores a 14.852 euros, aplicándose de forma gradual hasta los 19.747 euros. Donaciones con mayor deducción: El 80% de los primeros 250 euros donados a ONG será deducible. El importe restante podrá desgravar al 40%, o al 45% si se dona a la misma entidad durante al menos tres años consecutivos.

El 80% de los primeros 250 euros donados a ONG será deducible. El importe restante podrá desgravar al 40%, o al 45% si se dona a la misma entidad durante al menos tres años consecutivos. Cambios en el alquiler de vivienda: la reducción general sobre el rendimiento neto baja del 60% al 50%. Sin embargo, puede subir al 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años y alcanza el 90% en zonas tensionadas si el propietario reduce el precio al menos un 5% respecto al contrato anterior.

la reducción general sobre el rendimiento neto baja del 60% al 50%. Sin embargo, puede subir al 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años y alcanza el 90% en zonas tensionadas si el propietario reduce el precio al menos un 5% respecto al contrato anterior. Vehículos eléctricos y eficiencia energética: Se mantienen las deducciones de hasta el 15% por compra de vehículos eléctricos y por obras de mejora energética en la vivienda habitual.

Se mantienen las deducciones de hasta el 15% por compra de vehículos eléctricos y por obras de mejora energética en la vivienda habitual. Más presión fiscal a grandes ahorradores: Se incrementa el tipo aplicable a las rentas del ahorro que superen los 300.000 euros.

Se incrementa el tipo aplicable a las rentas del ahorro que superen los 300.000 euros. Mayor control sobre ventas online y autónomos: La normativa europea obliga a plataformas como Wallapop, Vinted o Airbnb a informar a Hacienda de usuarios que superen 30 ventas al año o ingresen más de 2.000 euros. Solo habrá tributación si existe ganancia patrimonial. En el caso de los autónomos, la Seguridad Social cruzará los rendimientos declarados con las cuotas abonadas para regularizar posibles diferencias en la cotización por ingresos reales.

Antes de que empiece la campaña de la Renta, conviene revisar los datos fiscales, comprobar retenciones y analizar posibles deducciones, porque incluso quienes no estén obligados a hacerla, pueden recuperar dinero si presentan la declaración voluntariamente.