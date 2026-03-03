El Consell fija hoja de ruta internacional: 88 acciones en 38 mercados y foco en EEUU durante 2026

La hoja de ruta internacional se mantiene y el Ivace+i ha dado a conocer sus principales acciones para abrir mercados. Así lo ha anunciado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, acompañada por la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá, en la presentación del Plan de Promoción Exterior para la Internacionalización de la Comunidad Valenciana 2026 ante un numeroso grupo de asociaciones sectoriales y representantes empresariales.

Durante su intervención, Marián Cano ha explicado la propuesta es “fruto del consenso y de la interlocución entre Ivace+i Internacional y las asociaciones sectoriales e integra todas las iniciativas propuestas a lo largo del año para dar a conocer los productos y empresas de la Comunitat Valenciana fuera de nuestras fronteras”. Los números son los siguientes: un total de 88 acciones en 38 mercados con la novedad del Plan USA, “que integra 13 iniciativas para apoyar a las empresas de sectores como el cerámico, tecnológico, maquinaria industrial, limpieza e higiene, calzado y marroquinería, alimentación y hábitat en este importante mercado”.

El foco en el país norteamericano nació de la necesidad de dar una respuesta o, quizás mejor, una red a las empresas valencianas tras la guerra comercial que abrió el presidente Donald Trump con los aranceles el año pasado. Además, de las ayudas para aterrizar en Estados Unidos, el departamento de Cano ha incluido, por primera vez, a las grandes empresas con intereses en la zona. De hecho. la misma consellera ha reconocido que el plan trata de contrarrestar los "cambios en política arancelaria y materializa las demandas de los sectores en las diferentes consultas realizadas por el Consell desde los primeros anuncios de la administración norteamericana”.

La consellera Marian Cano durante la presentación del plan de internacionalización. / INFORMACIÓN

El motor europeo

Por áreas geográficas, el plan contempla el desarrollo de 22 acciones de promoción en Europa. Concretamente en países como Francia, Alemania, Reino Unido e Italia en mayor medida y con iniciativas en Países Bajos, Polonia, Dinamarca y Finlandia. Cabe recordar que es precisamente la recuperación de estos mercados el que ha permitido, en el caso de la provincia de Alicante, mejorar la balanza comercial.

En cuanto al continente americano, gracias al Plan USA, ve incrementadas las acciones en un 63 % con respecto al pasado año y alcanza las 18 iniciativas. A Estados Unidos se suman mercados como Canadá, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú y Colombia. En África, las misiones serán 11 acciones en Marruecos, Argelia, Egipto y África Occidental.

En Asia, Ivace+i Internacional propone 13 acciones, tanto en países de relevancia como India, con las oportunidades que ofrece el nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y en otros como China, Japón y Corea. Las empresas pueden participar, a su vez, en las acciones planteadas con destino a Singapur, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Kazajstán y Uzbekistán, mercados con interesantes oportunidades para las empresas de la Comunidad.

En la esfera local, la Conselleria de Comercio realizará una nueva edición del Congreso Go Global, que este año se celebrará en Feria Valencia los días 26 y 27 de mayo, junto con las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana e ICEX y que mantiene su apuesta por acercar oportunidades de negocio a las empresas valencianas con la participación de empresas importadoras de todo el mundo.