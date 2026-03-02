Solo 328 germanos más en 2025

La caída del mercado alemán es suave y se inició con el arranque de la temporada de invierno que terminará tras la Semana Santa. Hasta entonces, el comportamiento en 2025 fue de los mejores de la historia, lo que dejó el número de llegadas de germanos a lo largo de todo el año en 2.820.490. Fueron 328 más que en el año anterior, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

A pesar de los tiempos dorados que disfruta la industria alojativa canaria no fue sino el cuarto ejercicio en que más teutones se decantaron por el Archipiélago. En los tres años del periodo 2016-2018, la demanda germana se concretó en más de tres millones de visitantes, con 2017 (3.124.223 clientes) como año en el que se alcanzó el récord vigente. Tras la pandemia, nunca se superó la barrera de los tres millones, pero otros mercados, con el británico a la cabeza, rellenaron el hueco de manera sobrada.

Gran Canaria es la principal receptora de turismo alemán y, por tanto, la que más se juega en estos días en Berlín. Según el Patronato de turismo de la Isla, la eligen tres de cada diez visitantes germanos que llegan a Canarias. Y es cierto que cada uno de ellos invirtió en el viaje 1.625 euros en su viaje, 25 euros menos que un año antes, pero también que la suma superó ampliamente la media de todos los mercados, que se quedó en 1.438 euros.