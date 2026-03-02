Los autónomos canarios se echan a la callle para exigir mejores condiciones

Medio millar de autónomos canarios — de los 145.846 que hay en el Archipiélago, es decir, apenas el 0,34 % del total— — salieron a la calle la mañana de este lunes, 2 de marzo, con un objetivo claro: exigir dignidad, reconocimiento y mejores condiciones laborales. La movilización se desarrolló de forma paralela a otras concentraciones celebradas en distintos puntos del país y se suma, además, a las protestas del pasado 30 de noviembre. Las reivindicaciones de entonces se mantienen y esta vez se hicieron oír a través de consignas como "autónomos asfixiados, ¡basta ya!" o "si el autónomo desaparece, España se desvanece".

Las movilizaciones, que se desarrollaron de forma simultánea en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, reunieron —según datos de la Policía Nacional— a cerca de medio millar de personas entre las dos islas capitalinas. Las Palmas de Gran Canaria fue la ciudad que mayor número de asistentes congregó, con un total de 400 personas, frente a las 90 que asistieron en Santa Cruz de Tenerife. En la capital grancanaria, la marcha partió desde la Plaza de España y recorrió Mesa y López hasta la Base Naval. El acto concluyó en la Plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno, con la lectura de un manifiesto.

Convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, los manifestantes tomaron las calles acompañados de silbatos, tambores y música reivindicativa que marcó el tono de la protesta. Las principales demandas se centraron en la exigencia de condiciones más justas, la reducción de las cuotas, una mayor protección social y un reconocimiento real del trabajo autónomo. El mensaje de las pancartas fue claro y contundente, con lemas como "si no trabajo, no como, pero sigo pagando", "nos tienen asfixiados" o "autónoma y mamá sin renunciar".

En esta misma línea, los trabajadores —que reconocieron que la convocatoria fue menos numerosa que la del pasado 30 de noviembre— guardaron un minuto de silencio en recuerdo de los autónomos que no pudieron cerrar sus negocios para sumarse a la protesta, así como de aquellos que se han visto obligados a cesar su actividad. Los manifestantes insistieron en que las cuotas de autónomos no se ajustan a los ingresos reales y denunciaron que el IRPF resulta "abusivo".

"Estamos aquí para hacernos oír con firmeza"

"Estamos aquí por nosotros, no para atacar a ningún partido. Esta es una manifestación pacífica y respetuosa. Nuestro grito se escuchará por la contundencia de nuestras reclamaciones, no por faltas de respeto. Estamos aquí para hacernos oír con firmeza, pero también con respeto", aclararon los autónomos, que corearon: "Sin autónomos no hay economía". En el caso de Gran Canaria, la manifestación estuvo encabezada por Drag Shiky, uno de los finalistas de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su actuación, reivindicó mejoras para Canarias y expresó quejas sobre problemáticas como, por ejemplo, la vivienda vacacional.

La Provincia

A lo largo del recorrido, los manifestantes realizaron paradas simbólicas en distintos puntos clave a nivel institucional. En el caso de Gran Canaria, se concentraron frente a las oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ante la Presidencia del Gobierno de Canarias —donde corearon lemas como "Gobierno escucha, esta es nuestra lucha"— y frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, donde, además de leer el manifiesto, reclamaron "más eficacia y menos burocracia" y denunciaron la situación con cánticos como "manos arriba, esto es un atraco" y "autónomos unidos jamás serán vencidos".

Las reivindicaciones nacionales quedaron recogidas en un documento que fue leído ante el Congreso

Tras el éxito de la movilización del pasado 30 de noviembre, que reunió a más de 80.000 autónomos en 21 ciudades, las protestas de este lunes congregaron a unas 300 personas en Madrid, Santiago y otras localidades. Los organizadores explicaron que, a nivel nacional, cerca de 40 urbes estaban convocadas a sumarse a la protesta. En Oviedo, unas 400 personas salieron a la calle, mientras que en Valladolid más de 200 manifestantes, vestidos de luto y con un guante rojo en una mano, simbolizaron la "sangría" que sufren por los impuestos y reclamaron derechos laborales que los equiparen a cualquier otro trabajador.

Las reivindicaciones nacionales quedaron recogidas en un documento que fue leído ante el Congreso de los Diputados, poniendo fin a una marcha que arrancó a las 11.00 horas desde Atocha. A escala estatal, las demandas coincidieron en gran medida con las planteadas en Canarias: la exención del IVA hasta los 85.000 euros, rebajas en el IRPF, la reducción de las cuotas y mejoras en prestaciones como el cese de actividad o las bajas laborales. La organización subrayó en un comunicado que se trata de un movimiento "independiente, sin vinculación partidista y sustentado en el derecho constitucional de reunión y manifestación". Una postura que también compartieron los manifestantes canarios, cuyas concentraciones figuraron entre las más numerosas del país y desde donde advirtieron de nuevas movilizaciones si no obtienen respuesta a sus reivindicaciones. El mensaje fue claro y rotundo: "Callar ya no es una opción".

Desde la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos denunciaron que, pese a la fuerza mostrada en la protesta anterior, no se han logrado reformas profundas que satisfagan las necesidades de los trabajadores. La situación afecta directamente a millones de personas en todo el país. Según datos oficiales, España cuenta con más de tres millones de autónomos, muchos de los cuales desarrollan su actividad en sectores estratégicos como el comercio, la hostelería y los servicios.