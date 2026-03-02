La industria canaria siembra vocaciones desde la escuela

El alumnado de Quinto y Sexto de Primaria del CEIP Montaña Pacho, en La Laguna, participó ayer en un encuentro con dirigentes de asociaciones empresariales de sectores como Automoción (Asintra), Electricidad y Telecomunicaciones (Asinelte), Informática (Asinte), Fontanería y Calefacción (Apigaste) y Reparaciones Navales (Ati-Com), quienes han puesto en valor la contribución estratégica de la industria al desarrollo económico y social de Canarias, invitando a los menores a que se planteen su futuro laboral en esos oficios industriales.

La iniciativa se enmarca en el proyecto “Apuesta por la Industria Legal”, promovido por Femete y Femepa, con la subvención de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. El acto contó con la presencia de la directora general de Industria, Ana María Zurita Expósito, así como del concejal de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván Delgado, y del director del centro educativo, Airam Rodríguez Castells.

Durante la jornada, los representantes empresariales —encabezados por el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz— explicaron de forma didáctica en qué consisten profesiones como mecánico/a, electricista, soldador/a, fontanero/a o informático/a, interactuando con el alumnado (de 11 y 12 años) y resolviendo sus preguntas. El objetivo: activar vocaciones tempranas e invitar a la infancia a formarse y cualificarse en oficios industriales que actualmente registran una elevada demanda laboral ante la falta de personal técnico cualificado.

Ana Zurita, concejal de La Laguna y dirigentes empresariales coon alumnado de Primaria / ED

La industria necesita talento joven y cualificado

La directora general de Industria, Ana María Zurita Expósito, destacó que “la industria canaria necesita talento joven y cualificado para garantizar su competitividad y sostenibilidad. Acercar estas profesiones al ámbito educativo desde edades tempranas es fundamental para despertar vocaciones y mostrar que se trata de empleos estables, especializados y con futuro”. Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, sistema educativo y tejido empresarial para fortalecer el relevo generacional en sectores estratégicos.

Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, valoró muy positivamente la implicación del centro educativo y del alumnado: “Hoy no solo hemos explicado qué hacen nuestras empresas; hemos sembrado ilusión y orgullo por unos oficios que son esenciales para la vida cotidiana y para el progreso de Canarias. Necesitamos más jóvenes que apuesten por la formación técnica y profesional porque las empresas industriales demandan personal cualificado que actualmente no encuentran en número suficiente”.

“Mar Tillo” y la superheroína del metal

En los días previos al encuentro, el alumnado había trabajado en clase el valor social y económico de las profesiones industriales, visionando dos vídeo-cuentos elaborados por el proyecto —protagonizados por los personajes “Mar Tillo” y la “superheroína del metal”— disponibles en el apartado de recursos y material audiovisual de la plataforma oficial y realizando dibujos individuales que representaban a personas desempeñando estos oficios. Durante el acto, los menores entregaron sus creaciones a los representantes empresariales y recibieron diversos obsequios promocionales del proyecto, en un ambiente distendido y participativo que favoreció el intercambio de impresiones entre alumnado, docentes, responsables empresariales y representantes institucionales.

El proyecto “Apuesta por la Industria Legal” —cuya información completa puede consultarse en su plataforma oficial persigue tres objetivos fundamentales: poner en valor a las empresas y profesiones industriales como motores del desarrollo económico y sostenible de Canarias; concienciar a la ciudadanía —especialmente a la juventud— sobre la necesidad de formar personal cualificado ante la alta demanda laboral existente; y combatir la economía sumergida mediante la plataforma YoSoyLegal.es, punto de encuentro de empresas y profesionales que cumplen con la legalidad y ofrecen calidad, garantía y seguridad en sus servicios.