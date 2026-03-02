Canarias parte a la feria turística de Berlín con un ojo puesto en Oriente Medio

El sector turístico canario tenía -y tiene- marcada en rojo esta semana. Desde este martes se celebra en Berlín la Feria Internacional de Turismo (ITB). El objetivo primero era moderar la tendencia a la baja que muestra la llegada de visitantes alemanes a las Islas desde el último trimestre del pasado año, y existían fundadas esperanzas de que así podría ser.

El ataque de EEUU e Israel contra Irán, la respuesta de los ayatolás y la rápida traslación del conflicto al mercado de la energía provoca ahora que todas las conversaciones se desarrollen con un ojo puesto en el estrecho de Ormuz y la península Arábiga.

Mantener los números

“La demanda alemana no va a crecer”, confirma el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua. ¿Podrán al menos mantenerse los números del año pasado? El representante empresarial sostiene que sí, pero siempre que el nuevo conflicto bélico no se prolongue en el tiempo.

Si a la llegada del final del intercambio de proyectiles le cuesta llegar más de un mes, será una muy mala noticia. Los expertos mundiales ya advierten de que el precio del barril de petróleo Brent se irá por encima de los 100 dólares -roza este lunes los 80- y el anuncio del cierre de la industria del crudo catarí ha provocado que el precio del gas se dispare casi un 50%.

Economia y geoestrategia

Poco queda a la duda con las cartas cayendo boca arriba en el reparto. “Va a depender de la economía y la geoestrategia”, asegura el presidente de la patronal alojativa de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal. Coinciden por tanto ambos dirigentes empresariales al colocar el conflicto en el centro del análisis sobre la evolución del mercado alemán.

Sin embargo, el germano es un mercado muy importante para el conjunto del Archipiélago y estratégico en el caso de Gran Canaria, Fuerteventura y las islas verdes de la provincia occidental. Vengan o no mal dadas en el escenario internacional, a los empresarios que desde este martes se sientan a negociar con los turoperadores alemanes no les queda otra vía que remangarse y afrontar la ITB con la misma intensidad.

Plano 2025

Hasta septiembre del año pasado, la llegada de germanos se movía al alza. En el último trimestre, la tornas viraron. La llegada de turistas teutones a Canarias cayó un 7,9% en el mes de diciembre, pero el buen comportamiento de los primeros nueve meses permitió cerrar 2025 en plano; solo 328 visitantes más que el curso anterior.

Marichal explica que en estos días tratarán de “parar los números negativos”. Y Mañaricua pone el foco en el ahorro disponible que los alemanes tienen en los bancos, “más que en ningún otro país de Europa”.

Elevar el endeudamiento

A esto suma la decisión del Gobierno alemán de elevar el endeudamiento del país durante el pasado año para dinamizar una economía golpeada por los aranceles de Trump y que logró cerrar el ejercicio en positivo. Era la primera ocasión en que lo conseguía en tres años.

Esa inyección de capital “aterrizará en la economía real en el segundo semestre de este año”, subraya el presidente de la FEHT. Y esa es otra buena noticia para la planta alojativa canaria; “pero siempre en función de cómo evolucione el precio del petróleo”, insiste Mañaricua.

Capacidad aérea

Ganar capacidad aérea es otro de los retos que afronta la delegación canaria. José María Mañaricua resalta en el primer mes del año llegaron desde Alemania un 2% más de pasajeros a Gran Canaria, incremento que se eleva al 5,2% si se atiende al conjunto de de 2025. Sin embargo, la oferta para volar entre Alemania y el Archipiélago se ha reducido un 5,7% en la temporada de invierno -termina el 29 de marzo- y tiene una previsión de también descender un 8,6% en la de verano.

Datos que Jorge Marichal no lee en negativo, ya que una sobreoferta podría provocar "una caída de los precios" obligada que espante a turoperadores y compañías aéreas. Evitar que esa reducción de plazas se traduzca por completo a la de viajeros es el reto en esta ITB.