Canarias crecerá un 2% en 2026 bajo la amenaza del desorden global por la guerra en Irán

La economía canaria crecerá en 2026 un 2%. Un porcentaje que, como todas las previsiones, queda ahora en cuarentena hasta conocer la duración y consecuencias de la guerra en Irán.

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y CaixaBank dieron a conocer este lunes los resultados del Boletín de Coyuntura Económica Regional del cuarto trimestre de 2025, que apuntan que la economía canaria ha iniciado una senda de moderación que dejará el alza del PIB en 2026 en torno al 2%, un ritmo más moderado que el del último ejercicio. Esta previsión podría verse modificada en función de la deriva de los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, que ya anticipan el encarecimiento del barril de petróleo y, por tanto, el sobrecoste en todos los sectores productivos, especialmente en las regiones ultraperiféricas como Canarias.

'NextGeneration'

El presidente de la Cámara, Santiago Sesé, calificó el contexto que se crea al combinar los resultados de 2025, con un crecimiento del 3,5% en Canarias, con las previsiones de 2026, como «positivo, pero que hace imprescindible aprovechar la coyuntura para avanzar hacia un modelo económico más sostenible, competitivo y resiliente». En esa línea, insistió en que Canarias no puede permitirse retrasos ni pérdida de oportunidades, como está ocurriendo con la baja ejecución de los fondos NextGeneration. «Si no aceleramos los procedimientos y no dotamos a la Administración de capacidad real de gestión, los recursos no llegarán a la economía real», subrayó. Sin embargo, se mostró de acuerdo con las voces que solicitan «una prórroga para poder ejecutar esos fondos tan necesarios para la transformación».

La inflación tenderá a repuntar en los próximos meses por el conflicto en Oriente Próximo

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, hizo hincapié, por su parte, en los buenos datos del 2025 en la economía canaria y destacó el aumento en la contratación de hipotecas en el último año. «Hemos firmado cerca de un 44% más de hipotecas que en 2024. Es una cifra muy alta, que refleja que, a pesar de las dificultades en cuanto al precio y a la nueva construcción, sigue habiendo dinamismo en la compraventa de viviendas».

Más población

La directora general de la Cámara de Comercio tinerfeña, Lola Pérez, entró en el detalle del Boletín, que muestra que 2025 se apoyó en el dinamismo del consumo, en la fortaleza del turismo y en una intensa creación de empleo, en un contexto de incremento de la población y de mejora general de la actividad empresarial.

El mercado laboral registró máximos históricos de ocupación. Los afiliados a la Seguridad Social en 2025 superaron los 967.275 trabajadores, una cifra que permitió alcanzar un nuevo máximo histórico. Mientras, en cuanto al cuarto trimestre del año, los datos de la EPA muestran la existencia de 1.043.600 ocupados, 19.900 más que hace un año (1,9%) y la cifra más alta de la serie histórica.

La tasa de paro se redujo hasta el 12,6%, lo que supone 1,27 puntos menos que un año antes, aunque continúa siendo superior a la media nacional. Además, y aunque la participación femenina en el mercado laboral continuó creciendo, las tasas de paro entre las mujeres a lo largo del año pasado se mantuvieron por encima de la media, poniendo en evidencia desigualdades persistentes en la inserción laboral.

Falta personal

La creación de empleo se concentró principalmente en los servicios y la industria, con una creciente participación femenina. «Pese a ello, la falta de mano de obra se consolidó por segundo año consecutivo como el principal factor que limita la actividad económica para las empresas», dijo Santiago Sesé. De hecho, el 52% de las empresas canarias aseguran que la dificultad para encontrar profesionales es el mayor freno al que se enfrentan.

Por otro lado, la evolución de los precios estuvo marcada por un repunte de la inflación en la parte final del año. El Índice de Precios de Consumo cerró con un aumento del 2,8%, muy próximo al nacional, reduciéndose el diferencial favorable de Canarias. Los precios de los servicios, especialmente restauración, vivienda, transporte y alimentos, fueron los que más contribuyeron al incremento, afectando con especial intensidad a los hogares más vulnerables. La inflación subyacente aumentó hasta el 2,5%, mostrando presiones más estructurales en servicios esenciales como vivienda, transporte o alimentación. En contraste, los precios industriales descendieron debido al abaratamiento de la energía. Una inflación que tenderá a repuntar en los próximos meses por el conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz.