El BOE lo hace oficial: el precio del butano cambiará para siempre en marzo y así afectará a los hogares canarios tras el ataque a Irán

Miles de familias canarias están pendientes de la revisión del precio del butano que debe aprobar este mes el Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento dirigido por Sara Aagesen tomará en los próximos días una decisión que afectará directamente al bolsillo de miles de hogares del archipiélago y que estará condicionada por la evolución de los mercados energéticos internacionales, especialmente por la situación en Oriente.

La escalada de tensión en Irán y en otros países clave para la producción de petróleo y gas puede impactar directamente en el precio del butano. La inestabilidad en Oriente influye en la cotización internacional de las materias primas energéticas, uno de los factores que se tienen en cuenta para fijar el precio de la bombona en el mercado regulado en España.

La próxima revisión del butano será en dos semanas

El precio de la bombona de butano volverá a cambiar el lunes 16 de marzo, cuando se produzca la revisión bimensual fijada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el nuevo precio se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Evolución del precio del butano en los ultimos cinco años / El Día / Ministerio Transición Ecológica

No será hasta un día después, el martes 17 de marzo de 2026, cuando se vea reflejado en los establecimientos que lo comercializan. Actualmente, la bombona de 12,5 kilos cuesta 15,58 euros, precio vigente desde el 20 de enero. Todo apunta a una subida, pero no será libre ni ilimitada. La fórmula para establecerlo tiene en cuenta estos factores:

Precio base del gas por kilo fijado por el Gobierno.

Impuesto Especial de Hidrocarburos (0,015 €/kg).

Aplicación del IVA del 21%.

El resultado es el precio máximo que puede cobrarse al consumidor en toda España.

¿Por qué cambia el precio del butano en marzo?

El sistema español no permite que las distribuidoras fijen el precio a su antojo. Existe una fórmula matemática que se revisa cada dos meses: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

La actualización depende de cuatro factores principales:

Cotización internacional del gas: Se toma como referencia el mercado europeo. Si el precio internacional del propano y el butano sube, la bombona en España también lo hace. En las últimas semanas, la tensión geopolítica en Oriente Próximo y el encarecimiento del crudo Brent, que ha superado los 78-80 dólares, han presionado al alza los mercados energéticos.

Se toma como referencia el mercado europeo. Si el precio internacional del propano y el butano sube, la bombona en España también lo hace. En las últimas semanas, la tensión geopolítica en Oriente Próximo y el encarecimiento del crudo Brent, que ha superado los 78-80 dólares, han presionado al alza los mercados energéticos. Coste del transporte marítimo: El gas llega en barco. Si los fletes suben, el impacto se traslada a la fórmula.

El gas llega en barco. Si los fletes suben, el impacto se traslada a la fórmula. Tipo de cambio euro-dólar: El GLP se compra en dólares. Si el euro se debilita frente al dólar, importar gas es más caro. El cambio ronda actualmente 1,17 dólares por euro, algo menos favorable que meses atrás.

El GLP se compra en dólares. Si el euro se debilita frente al dólar, importar gas es más caro. El cambio ronda actualmente 1,17 dólares por euro, algo menos favorable que meses atrás. Coste de comercialización: Es una cantidad fija reconocida a las empresas por envasar y distribuir el producto. Se revisa anualmente, normalmente en julio.

Además, existe un mecanismo de protección clave para la protección de los consumidores. El precio sin impuestos no puede subir ni bajar más de un 5% en cada revisión. Si la fórmula indica una subida mayor, la diferencia se acumula para revisiones futuras. Esto evita saltos bruscos.

¿Cuánto podría costar desde el 16 de marzo?

Si se aplicara el máximo permitido del 5% sobre el precio actual de 15,58 euros, el techo legal sería de 16,36 euros por bombona. Ese sería el peor escenario posible en esta revisión.

Si todo sigue así, parece que se podría alcanzar, ya que todo dependerá de cómo esté la situación en los países productores y si se sigue cerrando más el grifo.

Si la tensión energética se mantiene, es probable que el sistema siga aplicando subidas graduales en las próximas revisiones. Si los mercados se relajan, podría producirse una estabilización o incluso bajadas.