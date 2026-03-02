BlackRock pone a la venta el 11,4% de Naturgy, valorado en unos 2.957 millones

BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, ha decidido vender el paquete accionarial que hasta ahora controlaba en Naturgy que asciende hasta un 11,4%, valorado en 2.957 millones de euros. El vehículo ha contratado a los bancos estadounidenses JP Morgan y Goldman Sachs para gestionar la colocación del paquete accionarial que hasta ahora tenía en la energética catalana a través de su participada GIP, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 11 de diciembre, el fondo ya colocó el 7,1% de Naturgy a un precio de 24,75 euros por acción, lo que arrojaba un descuento del 5,4% sobre el precio al que cerraron la víspera las acciones de la energética. Los títulos de Naturgy cerraron la sesión del lunes en Bolsa a un precio de 26,70 euros, tras subir un 1,37%.

Los dos bancos de inversión han sido designadas como entidades colocadoras para "emplear esfuerzos razonables" con el fin de buscar compradores entre inversores cualificados mediante una oferta acelerada ('accelerated bookbuilt offering') de esos títulos de Naturgy.

La operación se articulará como una venta secundaria en bloque y se dirige exclusivamente a inversores profesionales, sin que suponga en ningún caso una oferta pública de valores, de acuerdo con el documento.

La colocación acelerada comenzará de forma inmediata tras la difusión de la comunicación de información privilegiada y se ejecutará conforme al contrato de colocación suscrito entre el vendedor y los bancos colocadores, que recoge las condiciones habituales en este tipo de operaciones y está sujeto a condiciones suspensivas estándar.

Una vez completado el proceso, JP Morgan y Goldman Sachs anunciarán los términos definitivos, incluido el precio de venta de las acciones, mediante una nueva comunicación al mercado.

Una vez culmine la operación, BlackRock abandonará el accionariado de Naturgy, que está encabezado por CriteriaCaixa con el 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital).