¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy sábado?

Hoy, sábado 28 de febrero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Güímar, en la estación de servicio OCÉANO, Polígono Industrial Valle de Güimar, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PLENERGY de Arafo en la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Güímar, en la isla de Tenerife. Allí, la estación OCÉANO de Polígono Industrial Valle de Güimar, tiene el gasoil a 0,979€ el litro. En Arafo, Tenerife, la estación de servicio PLENERGY, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,979€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

Para llenar el tanque hoy sábado 28 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 0,969€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arafo, a CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Güímar, estación OCÉANO de Polígono Industrial Valle de Güimar, donde sale a 0,979€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arafo, estación de PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,355€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,369€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,185€ el litro.

La Palma tiene hoy, sábado 28 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,169€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,245€.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,585€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,585€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 28 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,322€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,365€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,349€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,385€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,485€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1 de Vallehermoso a 1,499€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,385€ el litro de Gasóleo A.

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,349€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,375€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,995€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 28 de febrero, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 28 de febrero, está en la estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 a 0,984€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,989€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,109€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,119€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

El diésel más barato está en PCAN, a 0,984€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO que ofrece el gasoil a 0,989€ el litro en Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/02/2026 8:22:38]