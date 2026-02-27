Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas.

"Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro", ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario en una breve declaración sin preguntas en la sede de la institución en Bruselas, después de incidir en que el Consejo (gobiernos) ya dieron luz verde en enero a Bruselas para proceder a la aplicación temporal cuando fuera posible.

Una ventaja estratégica

"Es una excelente noticia. El Acuerdo del Mercosur crea un mercado de 720 millones de personas. Abre innumerables oportunidades. Reduce miles de millones en aranceles. Permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados de una escala con la que antes solo podían soñar. Además, otorga a Europa una ventaja estratégica de vanguardia en un mundo marcado por una intensa competencia y por horizontes cortos. Esa ventaja de vanguardia debe materializarse", ha relatado la presidenta de la Comisión Europea.

La conservadora alemana ha recordado además que desde la firma del pacto dejó claro que la Unión "estaría lista cuando los países de Mercosur lo estuvieran" y que el ritmo de ratificaciones por parte de los socios iberoamericanos permite ya poner en marcha el proceso del lado europeo, sin aclarar la fecha exacta en que prevé su entrada en vigor.

Dos meses para materializarse

La parte comercial de competencia exclusiva de la UE puede entrar en vigor de manera interina desde el momento en el que al menos un país del bloque del Cono Sur complete su propio proceso de ratificación. Según ha relatado la ejecutiva europea, el jueves, Uruguay y Argentina fueron los primeros países en ratificar el acuerdo. Según la agenda y plazos que maneja la Comisión, se espera que Brasil y Paraguay lo hagan en los próximos días, por lo que la implementación del acuerdo entra en una fase avanzada.

De esta forma, los beneficios comerciales y exenciones arancelarias comienzan a aplicar desde ahora entre la UE y los países que ya lo han ratificado, entre los que destacan Argentina o Uruguay, aunque se espera que en las próximas semanas todos los miembros de Mercosur se sumen a la lista. Entre otras medidas, el documento comprende una eliminación gradual de aranceles hasta el 92% del comercio bilateral entre las partes.

Aunque Von der Leyen no ha dado un calendario claro sobre el proceso, un portavoz comunitario ha aclarado más tarde en una rueda de prensa que la tramitación llevará "unos dos meses" aunque no tienen una fecha precisa que ofrecer por el momento. A partir de las ratificaciones del otro lado del Atlántico, la Comisión intercambiará con ellos "notas verbales" para notificar la voluntad de que el pacto comercial entre en vigor de manera temporal y a partir de ese intercambio inicia la cuenta atrás de dos meses.

Sin embargo, para que el acuerdo se considere cerrado, ratificado y plenamente aplicado, aún falta el consentimiento del Parlamento Europeo, que sigue teniendo dudas. La Eurocámara votó el pasado 21 de enero a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), para que revise si es compatible con los tratados comunitarios. Este paso supone paralizar su efectividad hasta que los jueces se pronuncien.

Un acuerdo que divide a Europa

"De conformidad con los Tratados de la UE, el Acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación. Por lo tanto, la Comisión seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente", ha reconocido Von der Leyen.

La Unión Europea y los países de Mercosur firmaron el pasado enero los acuerdos político y de libre comercio con los que las dos regiones culminaron casi 26 años de negociación y establecen un nuevo marco de relaciones, que sale adelante pese al rechazo del campo europeo y de media docena de países europeos, entre ellos Francia y Polonia. Otros países, como España o Alemania, han apoyado el acuerdo con ferviencia, calificándolo como "esencial" para compensar las pérdidas derivadas de los aranceles estadounidenses.

España celebra la decisión

El Ministerio de Economía ha expresado este viernes que respalda la decisión de la Comisión Europea. "España ha tenido un papel fundamental en toda la negociación y aprobación del tratado, defendiendo su importancia estratégica, tanto para la UE como para nuestro tejido empresarial, y asegurando que el mismo contemple garantías para la protección de los sectores sensibles", asegura el departamento.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha aseverado además que "en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente”.