Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy viernes en tu municipio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Arafo, isla de Tenerife, estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N. Allí tiene un precio de 0,979€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 0,985€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 27 de febrero, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,100€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Adeje, isla de Tenerife, en Autopista TF-1, cruce La Caleta. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N del municipio de Arafo es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Arafo, en la isla de Tenerife, estación H2EXAGON ARAFO de POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

Tenerife tiene hoy, viernes 27 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 0,969€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Arafo, H2EXAGON ARAFO, en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, donde el litro está a 0,979€.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,100€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio PLENERGY de Arafo en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N tiene un precio de 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

Para llenar el tanque hoy viernes 27 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,179€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,355€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,369€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,195€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,255€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,349€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,385€ el litro de Gasóleo A.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,322€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,365€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,585€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,585€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,369€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,369€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 27 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,359€ el litro. Otra opción sería ir hasta Vallehermoso, a Carretera Los Apartaderos km 1, donde la estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE ofrece la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,445€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En Alajeró, Carretera TF-713 km 38, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,110€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este viernes 27 de febrero está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,985€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,995€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 0,995€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este viernes 27 de febrero está en la estación de servicio OCÉANO a 1,093€ el litro de diésel en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,093€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

La estación OCÉANO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de Carretera TF-111 km 8, a 1,096€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PCAN a 1,096€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,179€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,182€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [27/02/2026 8:14:18]