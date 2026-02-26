La Seguridad Social lo confirma: puedes vivir con tus padres y cobrar el IMV a la vez si cumples estos dos requisitos en Canarias

Los jóvenes canarios que vivan con sus padres y no tengan trabajo o ingresos suficientes podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Seguridad Social. Esta es una de las principales novedades introducidas en la regulación de la prestación, que amplía el acceso a personas en situación de vulnerabilidad económica que hasta ahora quedaban fuera del sistema.

Este cambio tan importante afecta a los jóvenes menores de 30 años que conviven con sus padres. Actualmente, el IMV llega a 2,4 millones de personas, según datos del Gobierno, y con esta actualización, la Seguridad Social quiere ampliar su alcance.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Gabriel Luengas - Europa Press

Esta es una de las metas que se persiguen desde el Ejecutivo, ya que el IMV tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica.

Así cambia el IMV en 2026

La principal novedad que introduce la Seguridad Social este año es que los menores de 30 años pueden formar parte de una unidad de convivencia beneficiaria del IMV aunque no tengan ingresos propios, siempre que el conjunto del hogar cumpla los requisitos económicos establecidos.

Esto no significa que el joven cobre la ayuda de forma individual, sino que sirve para aplicar estos supuestos:

El IMV se concede a la unidad familiar , no al hijo de manera independiente.

, no al hijo de manera independiente. Los ingresos y el patrimonio se calculan sumando los de todos los miembros del hogar , incluidos los padres.

, incluidos los padres. La cuantía final depende del número de personas que conviven y de los ingresos totales.

Por tanto, vivir con los padres no da derecho automático a cobrar 733 euros, sino que permite que ese joven sea tenido en cuenta dentro del cálculo del IMV familiar. Sin embargo, los interesados deben tener en cuenta de que en ningún caso se trata de una cantidad fija para todos ni de una ayuda individual para jóvenes que viven con sus padres.

La cuantía final se determina en función de la unidad familiar. Además, cada año es diferente, ya que se pueden aplicar varios factores, como un cambio en las rentas familiares o una revalorización del IMV, como ha ocurrido este año, al incrementarse las cuantías un 11,4%.

Además, si el joven deja el domicilio familiar y pasa a vivir solo o en un piso compartido con personas sin vínculo familiar, puede solicitar el IMV como beneficiario individual, pero con condiciones adicionales:

Mayores de 30 años: deben acreditar al menos un año de vida independiente .

. Entre 23 y 29 años: se exigen tres años de vida independiente y haber cotizado al menos 12 meses.

Cuando un joven se emancipan cambian las condiciones para pedir la ayuda, tanto en el núcleo familiar como para el propio afectado.

Los límites de ingreso y patrimonio tienen este cálculo para conceder el IMV

Para que una familia con un hijo menor de 30 años que vive en casa pueda acceder al IMV, deben cumplirse de forma conjunta dos requisitos fundamentales:

Límite de ingresos

La suma de sueldos, pensiones, subsidios o cualquier otro ingreso de padres e hijo no puede superar la renta garantizada fijada para una unidad familiar de ese tamaño.

fijada para una unidad familiar de ese tamaño. Si los padres perciben salarios o pensiones medias, lo habitual es que se supere el límite y la ayuda sea denegada.

En esta tabla se indican los límites de renta en función del tipo de unidad familiar y el número de miembros:

Límites de rentas para pedir el IMV / El Día / Seguridad Social

Límite de patrimonio

También se tienen en cuenta los ahorros, cuentas bancarias y propiedades (excepto la vivienda habitual).

El patrimonio conjunto del hogar no puede rebasar el máximo legal establecido.

Aquí puedes consultar los límites máximos de patrimonio para este año 2026 si quieres pedir el IMV:

Límites máximos de patrimonio para este año 2026 / El Día / Seguridad Social

Si se cumplen ambos requisitos, uno de los miembros del hogar (el joven o uno de los padres) puede presentar la solicitud en nombre de toda la unidad de convivencia.

Requisitos para acceder al IMV si vives con tus padres

Para que una familia con hijos menores de 30 años pueda acceder al IMV, deben cumplirse, entre otros, estos requisitos:

Residencia legal y continuada en España durante al menos un año.

durante al menos un año. Situación de vulnerabilidad económica , es decir, que los ingresos del hogar estén por debajo del umbral fijado por ley.

, es decir, que los ingresos del hogar estén por debajo del umbral fijado por ley. Patrimonio limitado , excluida la vivienda habitual.

, excluida la vivienda habitual. Haber solicitado previamente otras prestaciones a las que se tenga derecho, si procede.

El hecho de que el hijo no trabaje no invalida la solicitud, pero tampoco garantiza la concesión si los ingresos de los padres superan los límites establecidos. La solicitud del IMV puede hacerse de dos formas:

Online , a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.

, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Presencialmente, con cita previa en un centro de la Seguridad Social.

Es necesario aportar:

DNI o NIE de todos los miembros del hogar.

Certificado de empadronamiento colectivo.

Información sobre ingresos y patrimonio.

Libro de familia o documento equivalente.

La administración cruza los datos con Hacienda y otros organismos antes de resolver la solicitud.

Esta ayuda no es universal, porque está condicionada a renta y patrimonio, por lo que no puede solicitarlo cualquier persona con independencia de su situación económica, ni tampoco se concede automáticamente por edad o convivencia familiar.