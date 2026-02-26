El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 26 de febrero, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,985€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,985€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Arafo, en la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 0,979€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación H2EXAGON ARAFO de Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,979€.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 0,985€ el litro. La segunda mejor opción está en Güímar, a 0,985€ el litro en OCÉANO en Polígono Industrial Valle de Güimar.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,100€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,100€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 26 de febrero, está en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 0,979€ el litro. La otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, a 0,979€ el litro en la estación H2EXAGON ARAFO.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,195€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy jueves 26 de febrero, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,179€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy jueves 26 de febrero, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,322€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,365€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,585€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,585€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,349€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,385€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,359€ el litro, seguida por la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 del municipio de Vallehermoso a 1,359€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en Vallehermoso a 1,369€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,445€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38 de Alajeró a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 26 de febrero está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,985€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,995€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,110€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 0,995€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 26 de febrero, está en la estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 a 1,096€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,096€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 1,093€ el litro, situada en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,093€ el litro en Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,179€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,182€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

