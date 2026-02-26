Lagarde advierte de que la ciudadanía padece una inflación mayor a la que muestran los datos

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha advertido este jueves de la desconexión entre los datos macroeconómicos y el coste de vida para las familias europeas. La alta ejecutiva bancaria ha denunciado que, pese a la caída de la inflación hasta el 1,7% en enero, muchos ciudadanos siguen percibiendo que los precios aumentan más rápido de lo que reflejan los datos oficiales, una brecha que —subraya— está estrechamente vinculada al encarecimiento de los alimentos y que puede condicionar las decisiones económicas.

"Esta brecha entre la inflación medida y la percibida no es una mera curiosidad estadística: es una regularidad histórica y global. Y tiene implicaciones para las decisiones económicas y para la confianza en las instituciones, una confianza que ayuda a anclar las expectativas de inflación", ha señalado Lagarde ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, en declaraciones recogidas por 'Europa Press'.

Los datos no se notan a pie de calle

Así, la presidenta ha reconocido el hecho de que la inflación ha experimentado un pronunciado descenso desde el pico del 10,6% registrado en octubre de 2022, estabilizándose en torno al objetivo del dos por ciento. Sin embargo, ha matizado que las familias europeas, a través de su opinión en las encuestas, perciben que los precios continúan situándose por encima de la inflación medida.

"Las percepciones de la inflación describen las creencias de las personas sobre los cambios recientes en los precios. Aunque estas percepciones suelen evolucionar en consonancia con la inflación medida, por lo general son más elevadas. Se trata de un fenómeno global, no exclusivo de la zona del euro", han sido las palabras de la presidenta, que presumiblemente dejará su cargo antes de que venza, en octubre de 2027, para que Macron y Merz puedan influir en la decisión de su sucesor.

Menos barreras en Europa para compensar por Trump

En otro orden, Lagarde ha expresado también su opinión acerca de los aranceles, subrayando que una reducción más ambiciosa de las barreras internas del mercado único podría impulsar de forma significativa el comercio dentro de la UE. Además, la banquera francesa ha subrayado que la reducción de barreras intraeuropeas podría "compensar con creces" la ofensiva arancelaria de Donald Trump.

Esta semana, los planes del magnate neoyorquino han sufrido un duro revés. El Tribunal Supremo de EEUU dejó sin efecto los aranceles del Día de la Liberación, argumentando que la ley en la que se basó Trump para imponerlos —la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) —no autoriza al presidente a imponer aranceles.

"Somos nuestros peores enemigos"

Volviendo a la UE, en su comparecencia, Lagarde ha subrayado que aun teniendo en cuenta que existen límites ligados a "preferencias culturales" imposibles de eliminar por completo, el potencial económico de reducir la fragmentación sigue siendo "enorme". Para ella el diagnóstico es claro: "nos estamos autoimponiendo un lastre enorme" y "somos nuestros peores enemigos" cuando se trata de barreras internas que frenan el potencial de crecimiento y de competitividad.

En última instancia, la mandataria también ha asegurado que se está observando inversión "enorme" en inteligencia artificial, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, orientada a su difusión en múltiples sectores, al ser preguntada por el potencial de esta herramienta para impulsar la productividad y alterar estructuras económicas con posibles efectos sobre inflación y empleo.