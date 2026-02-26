La energía social que transforma Canarias

En un Archipiélago donde la distancia geográfica a menudo se convierte en un desafío añadido para miles de familias, existe una energía que desde hace años trabaja para que la palabra oportunidad sea una realidad tangible para todos: la Fundación DISA. Su compromiso con las islas va más allá de la teoría; es un ejercicio constante de empatía, inclusión y visión de futuro que nace de la vocación de contribuir a la mejora de nuestra sociedad, en especial de lo colectivos más vulnerables.

Porque en Canarias, donde la necesidad tiene múltiples rostros —familias que cargan con incertidumbre; organizaciones sin ánimo de lucro, cuya labor es imprescindible para la supervivencia de muchos, gente con hambre de cultura, diferentes generaciones con necesidad de formación y conocimiento—, la Fundación DISA elige caminar a su lado, con la convicción de que el desarrollo social no es un destino, sino un proceso compartido.

En eso consiste el concepto de responsabilidad social corporativa para la Fundación DISA. No se limita a actuar como un agente financiero o un patrocinador ocasional: se involucra, se sumerge en la realidad de cada territorio y escucha de cerca a quienes viven en situación de necesidad o tienen un proyecto enriquecedor para Canarias.

El resultado es una apuesta firme por programas y acciones que transforman vidas de forma concreta. Desde programas educativos y culturales para inspirar vocaciones en los más pequeños; becas para jóvenes con talento que les facilitan el camino para decidir su futuro profesional; proyectos para la inclusión social-cultural-educativa o deportiva de personas con discapacidad, hasta premios destinados a investigaciones biomédicas, la Fundación DISA demuestra que el compromiso social no es un eslogan, sino una forma de estar en Canarias.

En cada uno de estos programas late una filosofía clara: si alguien se queda atrás, todo un territorio lo siente. Por eso sus acciones se orientan siempre hacia la equidad y el acceso, haciendo de la inclusión no solo un valor institucional, sino una pieza central en su modo de operar.

Además, la Fundación DISA entiende que la vulnerabilidad no solo requiere ayuda inmediata, sino caminos reales para avanzar. Por eso se ha convertido en un motor para el desarrollo social del Archipiélago, promoviendo iniciativas que fortalecen a las personas y, con ellas, a toda la comunidad.

Sus líneas estratégicas, que se desarrollan con carácter transversal, son el deporte, la educación e investigación, la cultura, el cuidado medioambiental y, por supuesto, lo social.

Cada una de ellas se concreta en proyectos que nacen de la cooperación con administraciones gubernamentales, universidades e instituciones académicas, auditorios, centros culturales y artísticos, entidades locales, organizaciones del tercer sector y profesionales que conocen de primera mano las necesidades de cada isla y colectivo. Este modelo colaborativo ha permitido que sus programas lleguen allí donde más falta hacen en todas las islas: desde barrios urbanos con necesidades específicas hasta zonas rurales donde las oportunidades son más escasas.

Y es precisamente esa capilaridad lo que convierte su labor en un verdadero catalizador social capaz de generar impacto en toda la geografía canaria. Ese enfoque cercano no solo complementa la labor de las administraciones públicas y las organizaciones sociales, sino que inspira a otras empresas a comprometerse de manera activa con el bienestar colectivo. Así, la Fundación DISA se convierte también en un ejemplo: un recordatorio de que la responsabilidad social bien entendida es una pieza esencial en la cohesión y el crecimiento de Canarias.

Mientras la sociedad canaria sigue enfrentándose a retos económicos, sociales y demográficos, la Fundación DISA permanece firme en su propósito: impulsar un Archipiélago más justo, solidario y lleno de oportunidades. Conócenos en www.fundaciondisa.org.