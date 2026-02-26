Ecoener aumenta un 20% su Ebitda en 2025 tras sumar 253 MW y alcanzar un récord de generación

La compañía energética Ecoener cerró 2025 con un incremento del 20% en su beneficio operativo bruto (Ebitda), que se situó en 42,3 millones de euros, tras protagonizar el mayor aumento de capacidad de su trayectoria. Durante el ejercicio, la empresa incorporó 253 megavatios (MW) nuevos en operación, lo que ha impulsado tanto la producción como la rentabilidad del grupo.

El margen Ebitda alcanzó el 50%, siete puntos porcentuales más que el año anterior, reflejando una mejora en la eficiencia operativa y en la contribución de los nuevos activos. Estos resultados marcan un punto de inflexión tras varios años de fuerte inversión y despliegue de proyectos renovables.

Un salto histórico en capacidad instalada

A lo largo de 2025, Ecoener elevó su potencia instalada en un 60%, hasta situarse en 680 MW en operación. Si se suman los proyectos actualmente en construcción, la capacidad total asciende a 815 MW. Esta cifra multiplica por seis la capacidad con la que la compañía debutó en los mercados en 2021.

El crecimiento registrado el último año supone el mayor incremento anual de potencia en la historia del grupo. La entrada en funcionamiento de nuevas plantas ha sido clave para explicar el aumento tanto de la generación como de los ingresos.

En términos de producción, la compañía alcanzó un récord de 935 gigavatios hora (GWh), lo que representa un incremento del 33% respecto al ejercicio anterior. Este aumento se debe principalmente al arranque progresivo de los nuevos parques e instalaciones renovables.

Ingresos y diversificación internacional

Ecoener registró en 2025 unos ingresos de 85 millones de euros, un 4% más que el año anterior. Hispanoamérica consolidó su papel como principal motor del negocio, con más de 53 millones de euros en ventas, lo que equivale al 63% del total.

La empresa mantiene un modelo basado en la estabilidad de ingresos. El 82% de la facturación del negocio de generación procede de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) y del mercado regulado, fórmulas que permiten reducir la exposición a la volatilidad de los precios eléctricos.

El resultado neto consolidado fue de 5,8 millones de euros al cierre del ejercicio.

“Los últimos años hemos ejecutado el mayor plan de expansión de nuestra historia y hoy comenzamos a ver con claridad su impacto en el negocio. Iniciamos una nueva etapa que nos permite afrontar el futuro con más seguridad, estabilidad, rentabilidad y capacidad técnica, y con una diversificación internacional más equilibrada”, ha señalado Luis de Valdivia, presidente de Ecoener.

De cara a los próximos años, la compañía prevé un crecimiento relevante de sus magnitudes económicas gracias a la plena entrada en operación de los activos recientemente desarrollados. Las estimaciones apuntan a ventas de 115 millones de euros en 2026 y 132 millones en 2027, mientras que el Ebitda podría alcanzar los 65 millones este año y los 80 millones en 2027.

Nueva fase de expansión en la OCDE

Tras culminar el mayor plan de expansión de su historia reciente, Ecoener inicia una nueva etapa centrada en aumentar capacidad instalada, reforzar ingresos recurrentes y mejorar la rentabilidad.

La estrategia pasa por consolidar su presencia en los países donde ya opera y acelerar su crecimiento en economías de la OCDE, especialmente en la Unión Europea y Canadá. El foco estará puesto en proyectos eólicos y plantas fotovoltaicas híbridas con sistemas de almacenamiento en baterías, una tecnología clave para mejorar la gestión de la energía renovable y su integración en el sistema eléctrico.

Como primer paso dentro de esta nueva fase, la compañía dispone de 332 MW con previsión de estar listos para construcción (“ready to build”) en 2026 en Rumanía, Colombia y Guatemala. Una parte significativa de estos proyectos incorporará soluciones de almacenamiento energético.

Avance en Rumanía con un contrato a 15 años

Uno de los hitos de 2025 ha sido la adjudicación a Ecoener de un Contrato por Diferencia (CfD) a 15 años para la construcción de un parque eólico de 54,4 MW en Miroslovesti, al noreste de Rumanía.

Este contrato está respaldado directamente por el Estado rumano y garantiza un marco estable de ingresos durante el periodo acordado. La compañía fue la única empresa española adjudicataria en la subasta, obteniendo el 5% de la potencia eólica asignada.

Los contratos por diferencia son mecanismos utilizados en varios países europeos para fomentar la inversión en energías limpias, asegurando precios estables a largo plazo para los productores.

Reconocimientos en sostenibilidad y acción climática

Además de los resultados financieros, la compañía ha reforzado su posicionamiento en materia de sostenibilidad. En 2025 obtuvo la calificación B en la categoría de cambio climático del Carbon Disclosure Project (CDP), una de las principales organizaciones internacionales de evaluación de desempeño ambiental corporativo.

Asimismo, mantiene la máxima calificación en el sistema Shades of Green de S&P Global Ratings, que evalúa la alineación de los proyectos con los objetivos de descarbonización.

Ecoener también ha definido un nuevo Plan de Descarbonización y asegura mantener un nivel de emisiones un 60% inferior al estándar de excelencia marcado por la Science Based Targets initiative (SBTi), iniciativa internacional que promueve objetivos climáticos basados en la ciencia.

Según los datos de la compañía, la energía renovable generada en 2025 evitó la emisión de 381.275 toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

Proyectos vinculados al desarrollo local

La empresa combina el desarrollo energético con actuaciones ambientales y sociales en los territorios donde opera. Entre ellas destaca la restauración de 300 hectáreas de Bosque Seco Tropical Premontano en Colombia.

También ha ampliado su proyecto de agrivoltaica, que ya abarca unas 350 hectáreas en República Dominicana, Colombia y Guatemala. Este modelo integra la producción agrícola con instalaciones solares, permitiendo compatibilizar la generación eléctrica con el uso productivo del suelo.

La transición energética y el impulso a las renovables forman parte de los compromisos internacionales frente al cambio climático, en línea con los objetivos del Acuerdo de París y las metas de neutralidad climática de la Unión Europea.

Perspectivas de crecimiento

Los resultados de 2025 reflejan el impacto del ciclo inversor ejecutado en los últimos años. La entrada en operación de 253 MW adicionales ha permitido mejorar márgenes, aumentar generación y reforzar la estabilidad de ingresos.

La compañía encara ahora una etapa orientada a consolidar su presencia internacional y a reforzar su posicionamiento en mercados con marcos regulatorios estables, combinando generación renovable y almacenamiento.

Con una capacidad total que supera ya los 800 MW entre activos en operación y en construcción, Ecoener se sitúa en una fase de madurez operativa tras un periodo de fuerte expansión, con previsiones de crecimiento para los próximos ejercicios tanto en ingresos como en rentabilidad.

