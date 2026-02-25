Resultados empresariales
Meliá supera por primera vez los 200 millones al ganar un 23,5% más en 2025
La cadena hotelera se beneficia del incremento de los precios de los hoteles y aleja los fantasmas de cambio de ciclo en el turismo
Meliá supera por primera vez los 200 millones de euros de ganancias al ganar un 23,6% más en 2025, hasta un total de 200,2 millones de euros. La cadena se ha visto beneficiada por la subida de los precios de las habitaciones, en parte debido a las reformas llevadas a cabo en muchos establecimientos para subirlos de categoría.
De hecho, la compañía registró un incremento del 5,4% en el ingreso medio por habitación con una contribución del factor precio superior a la de la ocupación, según ha revelado en la presentación de sus resultados anuales ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía obtuvo unos ingresos totales de 2.096 millones de euros, un 2% más respecto al año anterior, y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 545 millones de euros, a pesar del cierre de tres de los hoteles con mayor contribución al grupo: el Paradisus Cancún -de próxima reapertura en el mes de mayo- Gran Meliá Don Pepe –que abrirá en octubre- y Paradisus Bali, --recientemente reabierto- con un impacto negativo de 12 millones de euros.
51 nuevos hoteles
La empresa firmó 51 nuevos hoteles en 2025, sumando más de 9.000 habitaciones. De todos ellos, 17 llevan marcas de lujo y 16 marcas Premium, con lo que el 63% de su portfolio operativo y el 78% del 'pipeline' corresponden ya a estos segmentos de mayor valor añadido.
Todos ellos se firmaron con fórmulas 'asset light', que implica fórmulas poco intensivas en capital –que engloban al 87% de las habitaciones operativas- y que permite a la compañía "avanzar hacia un modelo más “gestor” con un recorrido amplio de mejora progresiva de márgenes, a medida que crezca el portfolio".
"La expansión bajo estas fórmulas, junto con un foco renovado en la eficiencia operativa, son las palancas claves del plan de maximización de márgenes y rentabilidad que la Compañía sigue impulsando como premisa básica de su estrategia de resiliencia", explica la empresa.
Con vistas a 2026 prevé abrir al menos 30 nuevos hoteles y continuar evolucionando el portfolio hacia el lujo y el segmento premium y lifestyle, donde aprecia "el mayor potencial de valor a largo plazo".
